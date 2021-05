Call of Duty lança novo pacote para ajudar veteranos de guerra

O mês de maio é dedicado aos veteranos de guerra nos Estados Unidos, e por conta disso a Activision anunciou o lançamento da campanha Call of Duty Endowment Medical Heroes para Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty: Warzone.

De acordo com o comunicado da empresa, a ideia com essa campanha é levantar fundos para conseguir colocar veteranos de guerra (entre eles médicos) de volta no mercado de trabalho. O primeiro movimento da Activision é o lançamento do Call of Duty Endowment Battle Pack, que traz uma nova skin criada por Timothy Hobbs Jr., médico de combate veterano e jogador de Call of Duty – você pode inclusive conhecer a história dele no vídeo a seguir (em inglês):

No total, a empresa espera arrecadar US$ 3 milhões, sendo US$ 2 milhões com os pacotes para os jogos mencionados anteriormente e US$ 1 milhão por meio do Revival Challenge. Este vai acontecer em Warzone, e ao reviver cinco pessoas você habilita o card Endowment e a empresa faz uma doação de US$ 1. Caso um milhão de jogadores completem o desafio até o dia 9 de maio (ele já está ativo), também será oferecido um dia de experiência dobrada no jogo.

Até o momento, a companhia já ajudou mais de 81 mil veteranos de guerra a voltarem para o mercado de trabalho com o programa Call of Duty Endowment, e espera aumentar esse número para 100 mil até o final de 2024.