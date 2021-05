Câmara Municipal de Penedo aprova criação da Superintendência de Iluminação Pública

Vereadores também aprovaram Projeto de Lei de autoria do Vereador Dr. Epson

A Câmara Municipal de Penedo realizou nesta quinta-feira, 20, mais uma sessão ordinária por meio de videoconferência.

A manutenção dos trabalhos legislativos no ambiente virtual, com registro de quórum para análise e votação de matérias, comprova o compromisso dos vereadores com a população.

A participação efetiva dos parlamentares no cotidiano dos penedenses viabilizou a criação da Superintendência de Iluminação Pública, setor que será desvinculado da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme relata a matéria enviada pelo Poder Executivo.

A Câmara Municipal de Penedo também aprovou o Projeto de Lei nº 019/2021, de autoria do Vereador Dr. Epson (Epson Valente Costa). A matéria institui a distribuição gratuita de absorventes íntimos femininos nos postos de saúde e escolas públicas.

“É uma questão de saúde pública”, frisou Dr. Epson sobre o risco de infertilidade causada em mulheres que adquirem infecções no seu sistema reprodutor por uso de material inadequado para conter o fluxo menstrual.

Conselheiros Tutelares

O Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente havia solicitado espaço na legislativa desta quinta-feira, 20, para abordar o combate ao abuso e à violência sexual em menores de idade.

Em função das atividades relacionadas com a campanha que também é identificada pela data 18 de Maio ou como Maio Laranja, o órgão colegiado informou a impossibilidade da participação de conselheiros na reunião on-line.

O Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Júnior do Tó), destacou que os vereadores penedenses apoiam o trabalho dos conselheiros tutelares e a atuação de toda a sociedade no enfrentamento ao grave problema de violência contra crianças e adolescentes.

Moção de Pesar

A Câmara de Penedo também aprovou Moção de Pesar para a família do cantor penedense Edvânio Moraes, vítima de infarto, e o pleito conjunto (feito por diversos edis) para que o horário de atendimento ao público na Unidade de Síndromes Gripais seja estendido.

