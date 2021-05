Camilla de Lucas diz para Juliette após desentendimento no BBB21: ‘Isso aí é só coisa da sua cabeça’ | casa BBB

Após desentendimento com Camilla de Lucas e choro, Juliette conversa com a influenciadora e Gilberto no Quarto Cordel do BBB21. O doutorando em Economia diz: “É isso o que eu estou falando, os monstros da nossa cabeça vão criando coisas por causa do sentimento. Eu entendo bem isso, eu entendo muito. Só que, agora, é hora de… nós somos finalistas do Big Brother. Mesmo quem sai hoje é finalista. Então, eu estou muito tranquilo. Como fã do BBB, a minha trajetória aqui dentro, ouvir o Tiago (Leifert) dizer que vai ser um superparedão… para mim, eu já ganhei o Big Brother, menina”.