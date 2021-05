Camilla de Lucas grava programa com Lázaro Ramos e brinca: ‘papai’

Lá vem ela, Camilla de Lucas… A dona de diversos memes na web revelou aos seguidores que gravou um episódio do Programa Espelho com o baiano Lázaro Ramos.

“Hoje foi dia de gravar com o papai”, brincou Camilla de Lucas. Já Lázaro, postou um vídeo. “Spoiler de mais uma entrevistada do #programaespelho 2021, minha filha”, disse o apresentador.

A brincadeira de pai e filha começou quando, ainda dentro do BBB21, Camilla disse que era filha do baiano com Taís Araújo. Os dois se encontraram, virtualmente, no programa Encontro com Fátima Bernardes e reviveram a fala da influencer.

“Eu e Taís gostamos de família grande e carinhosa e eu adoraria ter uma filha como você, talentosa, leal, ponderada…você me deu muito orgulho, Camilla.”, disse Lazaro para a vice-campeã do BBB21.

O programa Espelhos é apresentado por Lázaro Ramos no Canal Brasil.