Campeão do primeiro turno tenta se recuperar diante do Atlético-RR

RORAIMENSE: Campeão do primeiro turno tenta se recuperar diante do Atlético Roraima



Pouco mais tarde, também no Canarinho, o GAS encara o Rio Negro, fechando a segunda rodada

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 17 (AFI) – Após ser surpreendido na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Roraimense, o campeão da primeira fase Náutico volta à campo nesta terça-feira (18), pela segunda rodada, quando irá encarar a equipe do Atlético Roraima, às 18h (horário de Brasília), no Canarinho.

FOCO

Após ser surpreendido pelo GAS na primeira rodada, o Náutico precisa da vitória para seguir sonhando com uma nova classificação para a final do segundo turno, onde pode conquistar o título estadual de forma antecipada. O Timbu abre a segunda rodada às 18h, na lanterninha, enquanto o Atlético fará sua estreia no segundo turno.

Estádio Canarinho, em Boa Vista-RR – Foto: Ivonisio Junior

Pouco mais tarde, também no Canarinho, às 20h, o GAS, que venceu o Náutico por 2 a 0 na primeira rodada e ocupa a segunda colocação, com três pontos, encara o Rio Negro, que foi superado por 3 a 1 pelo São Raimundo, na abertura do segundo turno.

CENÁRIO

Com os jogos da primeira rodada, o São Raimundo, que folga nesta rodada, lidera com três pontos e três gols marcados, enquanto o GAS é o segundo, com a mesma pontuação, porém com um gol a menos. Rio Negro, Atlético Roraima e Náutico fecham a classificação, ainda sem pontuar.