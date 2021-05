Campeão, Thomas Tuchel estoura champanhe no vestiário; ASSISTA!

Liga dos Campeões

Campeão, Thomas Tuchel estoura champanhe no vestiário e até tira o tênis; ASSISTA!



Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – O que um título não faz, ainda mais se for o primeiro de Liga dos Campeões. Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, surpreendeu seus comandados ao “invadir” o vestiário do Estádio do Dragão, em Porto, e estourar champanhe. (VEJA O VÍDEO ABAIXO OU CLIQUE AQUI!)

Festa de Tuchel! (Foto: Reprodução)

Ele “chegou, chegando”, com a champanhe na mão e molhando seus jogadores. Os atletas logo correram abraçar o treinador que tirou o tênis e deu para eles festejarem como um troféu.

De mansinho, Tuchel pegou a garrafa de cChampanhe e deixou a festa só comos jogadores. Neste sábado, o Chelsea faturou seu segundo título de Liga dos Campeões ao vencer o Manchester City, de Pep Guardiola, por 1 a 0.

PROVOCOU!

“Foi um jogo muito difícil, a gente precisou também de sorte. Sair daqui sem tomar gol é muito importante. Nossa defesa jogou demais”, disse Tuchel, que ainda tirou uma casquinha do rival espanhol.

Tuchel vai pra galera. (Foto: Reprodução)

“City chegou com mais confiança e até mais autoconhecimento nessa final. Mas a gente sempre sentiu, a gente pensou o tempo inteiro que dava. A gente é a pedra no sapato do City. Eu dizia que não vamos deixar eles relaxar e quando chegar o nosso momento, temos que aproveitar”, cutucou.