Campeonato Paulista: Corinthians x São Paulo: Prováveis escalações para o clássico desta noite

Corinthians x São Paulo duelam neste domingo (2), às 22h15, na Arena Neo Química, em jogo válido pela décima rodada do Paulistão. As duas equipes entram em campo já classificadas para a próxima fase do estaudal, porém, querem a vitória nesse clássico tão importante. A transmissão será exclusiva do canal Premiere e Premiere Play.

O Tricolor vai embalado para o clássico desta noite, apesar de nunca vencer na casa do rival, a equipe de Crespo vive um fase melhor e tem ótimas campanhas no estadual e na Libertadores.

Já classificado no Paulistão, e com a melhor campanha do campeonato, o São Paulo, que tem um jogo no meio de semana pela competição continental, deverá ir com o que tem de melhor para o Majestoso.

São Paulo vive uma ótima fase nesta temporada. (Foto: Getty Images)



O Timão não vive uma das melhores fases na temporada. Apesar de já estar classificado para as quartas de final do Paulistão e ser líder do grupo, a equipe de Mancini está em uma situação difícil na Copa Sul-Americana.

Após um empate e uma derrota, o time alvinegro precisa da vitória nos próximos confrontos da competição internacional. O Corinthians joga no meio de semana, por isso, o treinador deve utilizar uma equipe mista. A novidade é o meia Mateus Vital, que ficou de fora dos gramados há um mês e meio.

Corinthians quer vencer o clássico para espantar a má fase. (Foto: AGIF)



Confira as prováveis escalações para o duelo desta noite:

Provável Corinthians

Cássio, Fagner (João Victor), Raul Gustavo, Gil (Jemerson) e Lucas Piton; Gabriel, Camacho, Gustavo Mosquito, Luan e Otero (Ramiro); Cauê (Jô).

Provável São Paulo

Tiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo (Miranda); Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Benítez (Igor Gomes) e Reinaldo; Luciano e Pablo.