Campinas oferece mais de 100 vagas de emprego para diferentes áreas

A semana começa intensa para os moradores da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da cidade está ofertando mais de 100 vagas de emprego para diferentes áreas e posições. Além das vagas efetivas, há 14 oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência.

Há chances para as posições de Agente de vistoria de alarmes, Agente administrativo em licitação, Analista contábil, Analista de cargos e salários, Analista fiscal, Assistente de engenharia, Assistente de vendas, Bombeiro hidráulico, Carpinteiro de obras, Consultor de Vendas, Eletricista de instalações, Gerente contábil fiscal, Jardineiro, Operador de roçadeira, Recepcionista de hotel, Serralheiro, Técnico em nutrição, técnico em segurança do trabalho, Vendedor e muito mais.

O grande destaque fica para o cargo de Pedreiro, que conta com 22 vagas. Além disso, dentre as oportunidades exclusivas para PCD, podemos mencionar Atendente de informações, Atendente de telemarketing, Auxiliar administrativo, Auxiliar de processamento I, Operador (a) de processo de produção, Operador (a) de processo de produção laboratorial, Operador (a) de telemarketing ativo (a), Técnico (a) de enfermagem do trabalho e Vendedor (a) de comércio varejista.

Como se candidatar às vagas do CPAT

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis no CPAT devem comparecer a uma das unidades do serviço, localizadas no Centro e nos bairros Ouro Verde e Campo Grande. Atualmente, o atendimento é realizado em três unidades mediante agendamento prévio, que deve ser realizado por meio do Portal do Cidadão.

Na plataforma, é possível obter informações ainda mais completas sobre as vagas disponíveis, como requisitos, experiência anterior e até mesmo salário e benefícios.

É importante notar que as vagas são rotativas e podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento ou encaminhamento para entrevistas.

