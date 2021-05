Paraibano

PARAIBANO: Campinense avança nos pênaltis e define duelos das semifinais



O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

João Pessoa, PB, 28 (AFI) – Apenas uma partida movimentou as disputas do Campeonato Paraibano na noite desta sexta-feira (28) e assim como aconteceu no outro jogo da segunda fase, o Campinense só conseguiu se classificar para às semifinais nos pênaltis. Mesmo jogando no Estádio Amigão, a Raposa não saiu do empate sem gols com o Atlético-PB, no tempo regulamentar e depois venceu nas penalidades por 3 a 1.

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Campinense avança nos pênaltis e define duelos das semifinais

O grande destaque da classificação da Raposa foi o goleiro Mauro Iguatu, que defendeu duas cobranças. Sendo assim, as semifinais do estadual estão definidas e será entre: Souza x São Paulo Crystal e Botafogo-PB x Campinense. Os dois jogos serão disputados nas próximas terça e quarta-feira (01 e 02 de junho).

Durante os 90 minutos de bola rolando, as duas equipes fizeram uma partida bastante equilibrada e muito estudada no meio-campo. A melhor chance do primeiro tempo aconteceu pelos lados do Atlético-PB, quando França desperdiçou na cara do goleiro Mauro Iguatu. Na etapa final, foi a vez da Raposa ter a chance de sar vitorioso, mas Ivamar mandou para fora.