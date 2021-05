Cantor Ovelha revela que não tem vida sexual com esposa: ‘o negócio nem tchum’

O cantor Ovelha fez um desabafo ao falar do seu casamento com Fátima Bráz e da sua vida sexual. Os dois estão casados há 20 anos e têm uma filha de 10 anos, batizada de Manuella.

O cantor, de 65 anos, revelou que não tem mais vida sexual ativa e que a relação com a esposa virou “de irmão”. “O negócio nem ‘tchum’. A gente devia ter seis mulheres!”, disse Ovelha em conversa com Daniela Albuquerque no programa Sensacional.

Para Ovelha, os dois podem fazer o que quiser. Ele afirmou não pensar em divórcio e acrescentou que não se importaria caso a esposa se relacionasse com outra pessoa. “Depois de velhos (os dois), podemos (fazer) o que quiser. Quero que ela seja feliz!”, completou Ovelha.

No Dia Internacional da Mulher, o cantor fez uma declaração para Fátima Braz nas redes sociais. “Essa é a minha garota peralta que me faz feliz todas as horas que eu necessito do seu amor eterno”, disse.