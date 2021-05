CAP mira V. Bobsin e mais 1 por liberação de Nikão no Grêmio: “Pede jovens da base em troca”

Grêmio e Tiago Nunes já começaram a conversar sobre os planos para o elenco. O treinador conhece bem o grupo, especialmente aqueles que vieram das categorias de base. A ideia segue a mesma no que diz respeito ao número de contratações: até três.









Tiago, no entanto, pode contar com alguns reforços caseiros. Victor Bobsin, por exemplo, encaminhou sua renovação de contrato neste último mês. O volante é considerado uma das maiores promessas do Tricolor nos últimos anos. O plano de carreira traçado é de só dar um passo seguinte depois de conseguir a afirmação no Imortal. A informação é da ‘GZH’.

Outro atleta que entrou em pauta nesta semana foi Nikão. O Athletico faz jogo duro e já deixou bem claro que só negociaria o camisa 10 por US$ 1,5 milhão de dólares. O Grêmio ainda tenta negociar e recebeu uma contraproposta, segundo o repórter César Cidade Dias.

Foto: Marcello Zambrana/AGIF



O Tricolor teria sinalizado com uma oferta de US$ 1 milhão, que acabou não agradando o CAP. O time paranaense respondeu e agora pede jovens da base do Grêmio na troca por Nikão. Ou o dobro (US$ 2M de dólares) ou Bobsin e mais um. Este segundo nome ainda não foi revelado, mas César garantiu que o volante não é o único alvo do Athletico.

O contrato do volante com o Tricolor tem duração até o final de 2021 e Bobsin possui passaporte comunitário, o que pode facilitar a transferência para o futebol europeu, de onde já recebeu sondagens.