Capivariano 2 x 1 Rio Preto – Leão vence e segue na briga por vaga



Jacaré luta contra rebaixamento, mas ainda só depende de suas próprias forças

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Feliz, SP, 20 (AFI) – O Rio Preto voltou a perder no Campeonato Paulista Série A3 na tarde desta quinta-feira. Visitou o Capivariano no Ernesto Rocco, pela 13ª e antepenúltima rodada, e foi superado por 2 a 1. Para o Leão da Sorocaba assinalaram Felipe e Wallace, enquanto Diaz anotou para o Jacaré.

Com o triunfo, o Capivariano chegou a 18 pontos e briga por uma vaga no G8. Já o Rio Preto continua com os mesmos 13 pontos na 14ª colocação e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No entanto, para se safar da degola o Verdão da Vila Universitária só depende de si e precisa fazer a lição de casa no próximo sábado contra o vice-lanterna Batatais. Vencendo ou empatando, continua na Série A3.



Foto: Muller Merlotto Silva

EM BRANCO

Assim que o árbitro apitou o início do jogo, o Rio Preto nos cinco minutos fez uma pressão para cima do Capivariano. Na sequência a partida caiu de produção, mas mesmo assim foram criadas quatro situações de gols.

Aos 17 minutos, o meia Klebinho saiu na cara do gol e perdeu ótima oportunidade de inaugurar o marcador a favor do quadro rio-pretense. O passe veio nos pés de Iago Pereira. Faltou confiança para o número dez do Jacaré concluir.

Aos 30 minutos, o experiente Corrêa acertou a trave quase fazendo um gol olímpico. Três minutos depois, o Leão da Sorocabana só não fez o gol graças a defesa do arqueiro Lucio que mandou a bola para escanteio. No último lance, o número um do Verdão da Vila Universitária voltou a trabalhar quando outra vez Emanuel saiu sozinho na cara do gol e tocou com precisão.

LIÇÃO DE CASA

No retorno para o segundo tempo os visitantes tiveram a chance de inaugurar o marcador. Aos oito minutos, Thiaguinho tocou certo dentro da grande área para uma excelente defesa de Moíses.

Cinco minutos depois, finalmente o placar saiu do zero com Felipe que de fora da área encheu o pé sem chance para o arqueiro Lucio, 1 a 0. Aos 24, o ala Diaz apareceu de surpresa e deixou tudo igual no vacilo da defesa do leão.

Dois minutos depois, Thiaguinho poderia ter virado o jogo. Ele, a bola e o gol, fez o mais difícil desperdiçando ótima oportunidade sozinho na cara do gol.

Aos 33 minutos, a arbitragem assinalou pênalti para o Capivarino. Na cobrança, o número um do Jacaré defendeu, mas no rebote, Wallace não desperdiçou. No finalzinho, aos 44 minutos, Thiaguinho perdeu grande chance de empatar. Final, 2 a 1, Capivariano.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela penúltima rodada da primeira fase, o Capivariano joga novamente em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, onde está mandando seus jogos, no próximo sábado, às 15h, contra o Desportivo Brasil. No mesmo dia e horário, o Rio Preto encara no Riopretão, o Batatais.

Crédito: Oscar Silva