Capivariano bate o Olímpia por 2 a 0, mas não se classifica

Paulista

Capivariano 2 x 0 Olímpia – Vitória não foi o suficiente para a classificação



A equipe precisava contar com tropeços de outras equipes para avançar às quartas. Vitórias de Marília e Nacional impediram o sonho

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Capivari, SP, 25 (AFI) – Nesta tarde de terça-feira, Capivariano e Olímpia se enfrentaram pela última rodada do Campeonato Paulista Série A3. O jogo aconteceu às 15h, no estádio Ernesto Rocco, o Capivariano venceu por 1 a 0 e graças a combinação de resultados, a equipe conseguiu a classificação para a próxima fase.

Graças a vitória a equipe chegou a 21 pontos, mas não conseguiu a classificação graças as vitórias de Nacional, Marília. Mesmo fazendo sua parte, os tropeços nas outras rodadas foram determinantes para que não conseguisse se classificar.

Mesmo com a vitória, Capivariano não se classifica – Foto: Reprodução

PRIMEIRO TEMPO



Precisando do resultado para se classificar, o Capivariano começou o jogo impondo seu ritmo e tentando tomar as ações da partida. O time quase abriu o placar aos 16 minutos da primeira etapa, após roubar a bola no campo de defesa e Emanuel sair na cara do goleiro, o atacante bateu forte e o goleiro Arthur defendeu, no rebote, a defesa travou a finalização. No lance seguinte, após levantamento na área em escanteio, a bola passou por todo mundo e Pavani chegou completando com o gol vazio.

Após sofrer o gol, o Olímpia naturalmente passou a se lançar mais ao ataque, porém não conseguiu criar nenhum lance de perigo. O Capivariano tentou ampliar em cobrança de falta aos 35 com Carlos Eduardo, mas o jogador tirou demais da barreira e a bola foi para fora.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou no mesmo ritmo da primeira: Capivariano indo para cima para tentar ampliar e definir o jogo. Logo aos dois minutos, Neto Costa recebeu no canto esquerdo da área sozinho e bateu para fora. O Olímpia respondeu em perigosa cabeçada de Filipinho, após receber belo levantamento no meio da defesa. O atacante cabeceou para fora.

O jogo foi ficando mais aberto com o passar do tempo, o Capivariano quase ampliou após Everton Souza receber enfiada de bola dentro da pequena área e bater forte, o goleiro Arthur fez ótima defesa com o pé para evitar o segundo gol. O Olímpia foi conseguindo impor seu jogo, e criou duas boas oportunidades: a primeira veio com chute forte de fora da área que parou na defesa de Moisés. A segunda foi após Wilker Barreto dominar e girar dentro da pequena área, girar sobre o zagueiro e bater por cima do gol.

Porém, foi quando estava vivendo seu melhor momento na partida que o Olímpia sofreu o segundo gol. Neto Costa aproveitou a sobra do goleiro após cruzamento rasteiro dentro da pequena área, e mandou para o fundo das redes para matar a partida na marca dos 30 minutos.

Depois disso, a partida foi apenas administrada e terminou assim.