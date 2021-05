Capivariano recebe Olímpia em última chance por vaga nas quartas

Paulista

Capivariano x Olímpia – Leão tem última chance para tentar a classificação às quartas



Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Capivari, SP, 24 (AFI) – Em sua última tentativa de se classificar às quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, o Capivariano irá enfrentar, nesta terça-feira (25), a partir das 15h, no estádio Ernesto Rocco, o já eliminado Olímpia, em partida válida pela 15ª e última rodada da primeira fase do Paulista A3.

Com 18 pontos, o 10º colocado Capivariano precisa vencer o Olímpia e torcer pelos tropeços de Desportivo Brasil e Nacional ou Marília para avançar para garantir uma vaga nas quartas. Já o Olímpia, com 13 pontos, cumpre tabela.

DÚVIDA NO LEÃO

Foto: Rafael Alves / Comercial

Para a partida decisiva diante do Galo Azul, o técnico Jardel Zamberlan não terá jogadores suspensos ou afastados por infecção da Covid-19, porém, não poderá contar com dois atletas.

Corrêa e Juan Santos, vetados pelo departamento médico, não irão para o jogo. Em compensação, Lucas Morais volta de suspensão.

Juan Santos não estava atuando no time titular, porém, a ausência de Corrêa cria dúvidas para o comandante escalar a equipe. Com o desfalque do capitão, Lucas Gomes e Carlos Eduardo brigam pela vaga. No mais, o treinador deve manter a mesma base do time que foi superado por 1 a 0 para o Desportivo Brasil.

GALO DESFALCADO

Para pegar o Capivariano, o técnico Marcelo Dias não poderá contar com o meia experiente Edson Pio que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota em 4 a 0 para o Linense na última rodada e o zagueiro Luiz Henrique, que rescindiu contrato.

Em compensação, o volante Flávio, que ficou fora do jogo passado, entregue junto ao departamento médico, fará testes momentos antes da partida. Caso seja vetado novamente, deverá entrar Giovani.