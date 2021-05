Capixaba

CAPIXABA: Real Noroeste e Rio Branco-VN abrem final do interior nesta quinta



Campeão terá vagas na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Brasileirão 2022

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Vitória, ES, 19 (AFI) – Real Noroeste e Rio Branco-VN encerraram jejum de três anos sem uma final do interior no Campeonato Capixaba. O primeiro duelo entre os rivais será nesta quinta-feira, às 18h30, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.



A capital não ficava fora da final desde 2018, quando o Serra levou a melhor diante do próprio Real Noroeste. O time merengue, aliás, vai para sua terceira final e buscará o primeiro título após bater na trave duas vezes seguidas (2018 e 2019).

“É uma final inédita e um título que o clube ainda não tem. Vamos em busca dessa conquista e dar essa alegria para a nossa torcida”, disse o meia-atacante Aloísio, do Real Noroeste.

Real Noroeste vai para sua terceira final. (Foto: Marcela Delatorre / Vitória)

ATUAL CAMPEÃO!

Atual campeão, o Rio Branco-VN também estará em sua terceira final. Além do título no ano passado foi vice em 1995. O campeão terá vagas na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Brasileirão 2022. Se houver empates em pontos e saldo de gols, a decisão será nos pênaltis.

A volta será no domingo, às 15 horas, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. O Capixabão não tem um bicampeão desde o tri do Serra entre 2003 e 2005.