CAPIXABA: Real Noroeste vence nos pênaltis e se garante na final

Capixaba

CAPIXABA: Real Noroeste vence nos pênaltis e buscará seu primeiro título



Pela terceira vez na decisão, Real Noroeste vai encarar o atual campeão Rio Branco-VN

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Vitória, ES, 16 (AFI) – O Real Noroeste está na final e tentará seu primeiro título no Campeonato Capixaba. O rival será o atual campeão Rio Branco-VN. Neste domingo, o Real Noroeste bateu o Vitória nos pênaltis, por 4 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Breno fez logo aos 4 minutos do primeiro tempo para o Real Noroeste, mas aos 51 minutos do segundo tempo, João Paulo deixou tudo igual. Na ida, os rivais haviam empatado sem gols.

O Real Noroeste vai para sua terceira final e buscará o primeiro título após bater na trave duas vezes seguidas (2018 e 2019). Atual campeão, o Rio Branco-VN também estará em sua terceira final. Além do título no ano passado foi vice em 1995. O campeão terá vagas na Copa do Brasil e Série D do Brasileirão 2022.

Real Noroeste está na final. (Foto: Marcela Delatorre / Vitória)

VAGA DO CAMPEÃO!

Na reedição da final de 2020, o Rio Branco-VN voltou a ser algoz do xará Rio Branco e com um sonoro 3 a 0 no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.. Depois do 0 a 0 na ida, o Rio Branco-VN garantiu a classificação com dois gols do atacante Stênio Garcia e um do meia Gustavo Tonoli.

Eliminado, o Rio Branco-ES tem ainda de encarar a preliminar da Série D do Campeonato Brasileiro. No dia 26 de maio, o time faz o jogo de ida contra o Aquidauanense, no Mato Grosso do Sul.