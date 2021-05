‘cara de pau’ com idioma, calendário e impressionado com brasileiros

O Grêmio começa a disputar a semifinal do Campeonato Gaúcho em visita ao Caxias, neste domingo (2), às 19h (de Brasília), e a sequência insana de jogos – também com a Copa Sul-Americana – pode abrir espaço para Diego Churín como titular pelo estadual.

“O futebol brasileiro tem uma experiência e uma intensidade totalmente diferente ao restante do mundo”, disse o atacante em entrevista à ESPN. “Estamos jogando constantemente, em poucos dias muitos jogos, muitas viagens, há uma competição tremenda que é o campeonato estadual, sem falar do internacional, e obviamente isso te exige no dia-a-dia”.

O argentino de 31 anos chegou ao Tricolor em outubro de 2020 após boa passagem pelo Cerro Porteño para fazer “sombra” a Diego Souza, mas no começo da atual temporada teve um contratempo: ficou fora por seis semanas por conta de uma lesão muscular na coxa direita.

“Na minha carreira, não tinha lesionado nunca, ou nunca estive tanto tempo sem jogar, e na verdade foram dois meses nos quais não estive em condições de poder jogar. Lamentavelmente foi no começo da temporada, onde poderia somar minutos ou ganhar um lugar. É o que se apresentou, é um obstáculo que tive que saltar, então agora estou me colocando melhor”, afirmou.

Após anos de estabilidade, o Grêmio trocou o técnico Renato Gaúcho devido à eliminação na fase preliminar da Conmebol Libertadores e agora tem Tiago Nunes. Algo que Churín tem aproveitado.

“Agora mudamos de técnico, Tiago Nunes tem um espanhol muito bom, então acredito que vai ser um pouco mais fácil de minha parte, mas também sou muito cara de pau para falar. Finjo que falo bem (português), mas acho que não me entendem (risos)”, brincou.

Questionado o que mais lhe impressionou no futebol brasileiro até agora, o atacante foi direto: “O que me chama a atenção é o quão bons são os jogadores brasileiros, eles têm uma natureza inata para jogar bola. Têm um domínio, um controle, uma técnica que é natural deles. Na verdade, dentro da minha carreira, é o melhor (futebol) que vi, para mim são os melhores do mundo. Não conheço o futebol europeu, mas acredito que o jogador brasileiro – no que é técnica, no que é jogar bola – tem que ser o melhor de longe”.

“Ao vê-los no dia-a-dia é que você percebe que eles fazem as coisas com a bola normalmente, algo natural, não é que alguém faz durante o jogo porque está concentrado, é algo natural deles – a técnica, a precisão, é um todo que tem o jogador brasileiro”, continuou.

Diego Churín tem três gols pelo Grêmio, todos anotados no Campeonato Brasileiro de 2020, e a comemoração com os outros jogadores pelo primeiro deles, marcado contra o Ceará, está em sua memória.

“Na verdade, me encontrei com um grupo bárbaro do lado humano, e por isso se fez mais fácil. Não tanto do lado futebolístico, porque talvez não tenha sido como eu queria, quanto a jogar, ter um pouco mais de participação, mas está muito bem. Se vive e se respira um ambiente muito tranquilo no Grêmio com respeito ao grupo, ao que é o treino, uma competição muito sadia”, explicou.

Agora, o jogador revelado pelo Independiente tem uma meta no clube gaúcho: encontrar com os torcedores na arquibancada. “Sofri como rival, e agora que estou dentro do clube não posso desfrutar da torcida. Tomara que dentro de pouco tempo isso possa estar resolvido para o bem e que as pessoas possam ir ao estádio”.