Carioca: Ex-Guarani, Carlinhos acerta rescisão e deixa o Vasco

Carioca: Ex-Guarani acerta rescisão e é mais um a deixar o Vasco



Com isso, foi liberado de se reapresentar no CT do Almirante e deve ter sua saída oficializada ainda nesta semana.

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – O Vasco segue bem ativo com seu processo de reformulação no elenco e na parte financeira também. Além da saída de Talles Magno, praticamente certo com o Nova York City, dos EUA, o clube também acertou a rescisão com o meia Carlinhos.

O jogador de 26 anos está em São Paulo e vinha negociando sua saída há algum tempo. Com isso, foi liberado de se reapresentar no CT do Almirante e deve ter sua saída oficializada ainda nesta semana.

Resta definir como o clube vai regularizar algumas pendências financeiras com o atleta.

PASSAGEM NO VASCO



Carlinhos chegou ao Vasco em 2020 após passagem por Portugal. Ao todo, foram 42 jogos e apenas dois gols.

Ele chegou com promessa de bom poder de finalização de fora da área, mas não agradou e não conseguiu se firmar.

CAREIRA

Em 2019, antes de ir para Portugal, Carlinhos teve passagem pelo interior paulista. Defendeu o Guarani em seis jogos, mas passou em branco. Também passou pelo futebol belga e suíço.