Carioca: Fred discute feio com vice-presidente do Flamengo:’Vem pegar’

Carioca

Carioca: Fred discute feio com vice-presidente do Flamengo: “Vem me pegar”



Fred gritou muito contra Cacau Mota, vice-presidente do Flamengo, no túnel na saída para os vestiários após o jogo

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de janeiro, RJ, 16 (AFI) – O clima esteve quente durante os 90 minutos, com muitas faltas e muitos cartões amarelos no primeiro clássico Fla-Flu valendo o título carioca de 2021. Mas a discussão clara aconteceu no túnel na saída para os vestiários.

Fred gritou muito contra Cacau Mota, vice-presidente do Flamengo, e os dois só não saíram no tapa devido ao grande contingente de seguranças dos dois clubes.

“Então vem me pegar. Você é um bunda mole. Vá se foder…” – esbravejou Fred.

O atacante Fred, que tinha sido substituído no segundo tempo, já vinha batendo boca, junto com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, contra alguns jogadores e dirigentes do Flamengo. Promessa de um segundo jogo muito mais quente no próximo sábado.

CONFUSÃO APÓS FLA-FLU NO MARACANÃ