Carioca: Hernández e Nino acham que Fluminense pode buscar o título

Carioca: Abel Hernandez e Nino acham que Fluminense pode buscar o título



Tricolores acham que a reação no segundo tempo mostrou que o Fluminense pode vencer o Flamengo no segundo jogo

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de janeiro, RJ, 16 (AFI) – Abel Hernández deixou o gramado do Maracanã como o herói do empate do Fluminense, que saiu perdendo, porém, buscou o empate no segundo tempo. Para ele, mais importante do que o gol é buscar o título carioca ainda mais em cima do rival Flamengo.

“O importante é buscar o título. É um jogo complicado, de muita disputa, mas temos que dar tudo para vencer” – disse o atacante, lembrando que ainda faltam 90 minutos do segundo jogo, de novo no Maracanã no sábado (22).

Abel mais confiante

TEM QUE METER PRESSÃO

A fórmula para ser campeão, segundo Abel, é jogar como o Fluminense fez no segundo tempo deste primeiro duelo.

“É manter a pressão no ataque. Fizemos isso no segundo tempo e funcionou bem. Foi uma partida difícil, mas o título está aberto” – completou.

NINO DÁ RECADO

O zagueiro Nino destacou que a reação neste primeiro jogo é uma prova de que o Fluminense pode buscar o título que não comemora desde 2012.

“Clássico é um jogo pegado, mas ninguém vai ganhar da gente no grito. Eles não vão ganhar na reclamação e na briga. Temos que nos concentrar somente no jogo e no título” – afirmou.