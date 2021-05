Carioca

Após pedido da FERJ, Governador do DF promete público na final do Carioca



Ibaneis Rocha, Governador do DF, confirmou que está negociando com a Federação e irá mudar o decreto que permite público nos estádios

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – Após a Ferj publicar uma nota afirmando que teria o desejo de tirar o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo x Fluminense do Maracanã, Ibaneis Rocha, Governador do Distrito Federal, confirmou que está negociando com a Federação e irá mudar o decreto que permite público nos estádios para a partida, transferindo a partida decisiva para o Mané Garrincha.

CENÁRIO

A organização máxima do futebol carioca quer abrir a final para um público de 20 mil pessoas. O Flamengo vê com bons olhos a possibilidade, pois luta com a entidade para colocar público na final, indo contra todos os protocolos criados pelos profissionais de saúde em combate à Covid-19. O Fluminense é completamente contra.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Fluminense se baseia nos artigos 19 e 20 do regulamento do Campeonato Carioca para tentar impedir a mudança da partida da final. No entanto, há interpretação, pois o artigo 23 deixa a situação nas mãos da entidade. No fim, quem decidirá será o Departamento de Competições da Ferj.

“O departamento de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com competência para definição do local dos jogos, analisa a possibilidade de mudança da praça da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no próximo sábado”, disse a entidade.

NOVO PALCO?

Caso seja confirmado o decreto, liberando a presença de público nos estádios no Distrito Federal, a partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma das sedes da Copa do Mundo de 2014.

Confirmada a partida, será o primeiro jogo com público desde março de 2020 no Brasil e o primeiro no estádio desde fevereiro do mesmo ano, quando Flamengo e Athletico-PR disputaram a Supercopa do Brasil. “Devo fazer isso hoje (terça-feira)”, confirmou Ibaneis Rocha, a respeito da mudança no decreto.