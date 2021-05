Carlinhos, do Itapirense, fala sobre expectativa da estreia na Bezinha

Paulista

Segundona: Reforço do Itapirense fala sobre expectativa da estreia



Pela primeira vez, Carlinhos poderá disputar um torneio profissional, agora vestindo as cores do Itapirense

Publicado em 24/05/2021

por Igor Gabriel – Futebolpress

Itapira, SP, 24 (AFI) – O Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23 ainda não tem data definida para o início pela Federação Paulista de Futebol. No entanto, os clubes já começam a reforçar o elenco para disputa da Bezinha, como é chamado carinhosamente o campeonato. Fundado em 1947, o Itapirense não fez diferente e confirmou a contratação do jovem Carlinhos, lateral-direito de 20 anos.

REFORÇO

Foto: Divulgação / Itapirense

Com passagens pela base por clubes como Ituano, Rio Claro, Ponte Preta e Corinthians, Carlinhos chega com boas bagagens nos clubes de base e pela primeira vez poderá disputar um torneio profissional, agora vestindo as cores do Itapirense.

“É uma emoção muito grande e estou ansioso para iniciar os trabalhos. Sabemos que o nível da competição é muito forte e teremos muito pela frente. Quero seguir trabalhando com empenho e profissionalismo para alcançar todos os objetivos do clube”, disse o novo reforço.

FOCO

Décima terceira colocada na temporada passada, a Itapirense busca melhorar os resultados no próximo Campeonato Paulista da Segunda Divisão e Carlinhos acredita em uma boa campanha da equipe.

“Nós temos times para sonhar e conquistar grandes coisas. Por este motivo, a gente vai focar em sempre dar o nosso melhor, jogo após jogo. Quero muito estrear e fazer por onde a expectativa da diretoria por mim”, finalizou o lateral.