Carlinhos Maia conversa 8h com Simone e reata amizade: ‘pessoa muito importante’

O humorista Carlinhos Maia explicou que conservou oito horas com Simone, da dupla com Simaria, para resolver o desentendido. Ele contou a história do colunista Leo Dias, da Metrópoles, e afirmou que eles relatam a amizade.

“Simone é uma pessoa muito importante na minha vida desde sempre. Eu sempre deixei isso claro. Não via a hora de voltar a estar do lado dela, justamente por ser alguém que eu amo muito. Esse vídeo que vocês viram foi depois de oito horas de conversa. Muita conversa mesmo”, disse o humorista.

Carlinhos disse também que não apareceu de surpresa na casa da cantora, já que tudo tinha sido combinado antes, e que ele tinha feito o teste de covid-19 antes de fazer a visita.

“No final, a gente decidiu fazer essa brincadeira. Foi pensado. Eu não cheguei de surpresa. E fui testado, óbvio”, declarou.