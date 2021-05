Cartão Black do Banco Inter pode ser adquirido sem investimentos

O Banco Inter possui um cartão de crédito concedido exclusivamente para os clientes que têm investimentos de R$ 250 mil a R$ 1 milhão. A ferramenta é conhecida como o Inter Black, disponibilizada na bandeira Mastercard.

Quem consegue adquirir o cartão Inter Black pode desfrutar de alguns benefícios, como:

Anuidade zero;

Concierge Mastercard Black;

Acesso às salas VIP em diversos aeroportos;

Cashback direto na conta digital;

Seguros Viagem, Compra Protegida e mais.

Para ter acesso ao cartão do banco digital, os interessados devem fazer investimentos. Conforme as quantias que forem investidas e gastos mensais na fatura do cartão, os clientes poderão obter o cartão Inter Black e aproveitar os benefícios. Para isso, basta solicitar o upgrade do cartão no chat da plataforma da instituição.

Cartão Inter Black sem investimento

O cartão de crédito Inter Black pode ser adquirido mesmo sem investimentos. Nos últimos meses, o diretor do banco digital, Wagner Ferreira, deu algumas dicas para quem deseja receber o cartão exclusivo da fintech, mesmo sem aplicar seu dinheiro.

“Se o cliente tiver um gasto mensal superior a um determinado valor, mesmo sem ter investimento, podemos dar um Black para esse cliente. Porque ele tem uma capacidade financeira adequada, e está gastando bastante com o cartão. Então, esse é um ótimo cliente para o banco”, esclareceu o diretor.

O executivo ainda informou que a instituição exige um histórico de gastos inferior ao de outros bancos que concedem a opção Black do cartão de crédito. “Hoje o mercado gira em torno de R$ 15 mil a R$ 25 mil reais de gastos mensais para se ter um Black. E também é necessário ter investimentos. Já a gente libera um cartão Black com apenas R$ 7 mil de gastos mensais, e muitas vezes sem precisar de investimento”, argumentou Ferreira.

Limite provisório

Recentemente, o diretor do Banco Inter anunciou uma outra novidade para os clientes da instituição, o chamado limite provisório de crédito. O novo serviço deve conceder mais limite para os usuários do cartão que possuem um limite considerado inferior, tendo em vista suas necessidades de compra.

“Vamos supor que você tem 3 cartões de crédito, entre eles o do Banco Inter, mas com um limite baixo. E você continua usando os outros. Isso não é legal, pois quanto mais você concentrar as compras em um cartão, e chegando próximo ao seu limite, você está sinalizando a sua capacidade financeira e de controle. Então nós vamos acabar aumentando esse limite mais ainda”, disse Ferreira.

O pedido do limite provisório pode ser realizado por meio do próprio aplicativo do Banco Inter. Após a solicitação, a fintech irá analisar o histórico de crédito do solicitante para depois aprovar o novo crédito. O valor concedido pode ser utilizado para uma emergência ou compra específica.