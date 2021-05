Cartão de crédito: 5 golpes para serem evitados

O cartão de crédito faz parte da rotina de gastos de muitos brasileiros, principalmente quando é para parcelar itens de preços mais elevados ou comprar itens pela internet. Com o preço dos alimentos em alta, parcelar as comprar do supermercado com o cartão de crédito também tem sido uma opção.

Seja qual a utilidade do seu cartão de crédito para você, é importante ficar atendo a 5 dos golpes mais comuns realizados por criminosos. Os estelionatários não perdem tempo para aplicar golpes e estão sempre buscando uma nova vítima.

Evite dores de cabeça por prejuízos financeiros e dívidas! Leia este artigo até o final e se livre uma vez por todas de cair em fraudes no cartão de crédito.

1 – Clonagem do cartão de crédito

Nesse caso, os criminosos se utilizam dos dados do seu cartão de crédito, como nome, número e código de segurança do cartão, e criam um novo cartão com os mesmos dados.

A prática tem sido menos comum, diante das novas tecnologias criadas, porém ainda é utilizada.

Ao menos duas maneiras podem ser utilizadas para roubar os seus dados: sites falsos de compra de produtos e os aparelhos chamados “chupa cabra”.

O aparelho é responsável por extrair seus dados e geralmente é instalado nos caixas eletrônicos.

Uma maneira para evitar tal golpe é sempre verificar o caixa eletrônico e em caso de suspeita acionar os funcionários da agência. Tampar o teclado conforme digita a senha também pode ser uma boa opção caso tenha uma mini câmera no dispositivo.

Outra possibilidade é acessar o caixa eletrônico com a digital, sem inserir o cartão na máquina.

2. Falsa confirmação de dados bancários

Essa tática dos criminosos para fraudar o cartão de crédito é simples, mas pode confundir as pessoas na hora da correria ou com alegações que a sua conta poderá ser bloqueada.

Os criminosos entrar em contato com a vítima se passando pela central de atendimento e pedem os dados do cliente alegando atualização cadastral ou algum problema com os seus dados.

Além de ligação telefônica, os criminosos também podem enviar mensagens no seu celular. Por isso, desconfie de qualquer atualização de cadastro ou ligações/mensagens similares.

Em posse dos dados do seu cartão de crédito, os criminosos podem fazer um estrago na sua conta financeira.

