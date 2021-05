Cartão de Crédito Sem Anuidade e Conta Bancária Sem Tarifas

Cartão de crédito sem anuidade e o controle de finanças pessoais

O cartão de crédito sem anuidade pode ser interessante para uma pessoa que deseja mudar seus hábitos financeiros através de um planejamento financeiro pessoal.

Por isso, pode ser viável incluir o cartão de crédito sem anuidade numa troca de hábitos. Bem como, pode ser interessante trocar uma conta bancária tarifada por uma conta sem anuidade.

Conta bancária digital sem tarifas e cartão sem anuidade

Geralmente, as fintechs oferecem o cartão de crédito sem anuidade e a conta bancária isenta de taxas. Por isso, muitas pessoas estão trocando esses produtos pagos por produtos isentos de tarifas.

Ao passo que também existe a comodidade de controlar as Finanças pelo aplicativo. No entanto, essa comodidade pode vir acompanhada de outros benefícios, por exemplo, os programas de cashbacks.

Opções para o consumidor

Sendo assim, ao escolher seu cartão de crédito sem anuidade, opte pela instituição financeira que oferecer melhores benefícios. Confira algumas opções a seguir:

Nubank

O cartão roxinho é o preferido do brasileiro, não é à toa que essa é a fintech que se tornou um referencial em muitos quesitos, inclusive por ser uma Startup unicórnio.

Sendo assim, pode ser viável aderir ao cartão Nubank. Bem como, pode aderir a sua conta bancária. Todos os processos são feitos diretamente pelo aplicativo do banco e o gerenciamento é facilitado.

Neon

O banco neon é uma fintech, assim como a opção anterior, que oferece a conta bancária sem anuidade e o cartão crédito sem anuidade. Sendo assim, pode não ser tão popular como o Nubank, porém, tem crescido bastante no mercado financeiro.

Possui um aplicativo fácil e também oferece programa de fidelidade benéfico ao cliente. Todavia, para realizar essa troca é importante verificar seus interesses pessoais. Pois, esse banco não disponibiliza o cartão físico na função crédito.

Sendo assim, o crédito é disponibilizado apenas no cartão online. Por isso, é necessário avaliar a sua necessidade de realizar compras físicas na função crédito. Entretanto, além do cartão virtual para crédito, é possível realizar compras normalmente no cartão físico na função débito.

Trigg

O Trigg possui um aplicativo bastante facilitado e é um cartão de crédito sem anuidade bastante solicitado. Também possui um programa de fidelização bastante interessante por meio de cashback.

Além disso, o Trigg oferece um diferencial quanto ao visual do cartão, pois é uma empresa que costuma inovar disponibilizando vários personagens famosos para o visual do seu cartão.

Sendo assim, essas opções podem ser viáveis dentro de um planejamento financeiro pessoal. Bem como, você pode analisar a opção de centralizar seus gastos em um único cartão para ficar mais fácil o gerenciamento do seu consumo.