Cartão de Crédito Sem Anuidade – Uma Troca Inteligente

Análises importantes antes de optar por um cartão de crédito sem anuidade

Realizar a troca do cartão de crédito tradicional tarifado por um cartão de crédito sem anuidade pode ser importante dentro de um planejamento financeiro pessoal. Embora sejam muitas as possibilidades oferecidas pelos bancos, é importante que analise os benefícios que o cartão de crédito pode te oferecer, além da ausência da anuidade.

Na atualidade, são diversos programas de cashbacks que beneficiam o usuário do cartão de crédito sem anuidade, já que são muitas as instituições bancárias que oferecem essa opção.

Com a chegada das fintechs, os bancos tradicionalistas tiveram que se reinventar e criaram produtos para concorrer com os bancos digitais.

Dessa forma, essa concorrência beneficia o cliente quanto à ausência de taxas. Todavia, é importante se atentar a alguns pontos, como os programas de fidelização do cliente e as taxas do cartão de crédito em caso de atrasos de faturas.

Sendo assim, veja algumas opções para que você faça uma pesquisa referente ao cartão de crédito sem anuidade.

Nubank

O Nubank é uma referência no que tange a cartão de crédito sem anuidade. Já que é um dos preferidos dos clientes. Além disso, a fintech também oferece uma conta digital com a isenção de tarifas de manutenção.

O aplicativo permite o gerenciamento das duas funções de forma prática. Além disso, o Nubank possui um programa de fidelização passível de tarifas, por isso, deve verificar o custo-benefício antes de aderir ao programa.

Neon

Assim como o Nubank, o Neon também oferece um cartão de crédito sem anuidade e uma conta digital sem tarifa. O cartão físico do Neon não possui a função crédito, servindo apenas débitos e saques.

No entanto, o aplicativo gera um cartão digital para que você faça suas compras, o que pode ser uma questão importante se você precisa do cartão para compras em lojas físicas. Todavia, não interfere na funcionalidade para compras na internet.

Trigg

Assim como os demais cartões sem anuidade, o trigg também possui um aplicativo bastante funcional que permite gerenciamento rápido e previsão das próximas faturas.

Além disso, o Trigg oferece benefícios de cashbacks interessantes. Bem como, oferece opções exclusivas para a imagem do seu cartão físico, através de temas atuais.

Independentemente da sua escolha quanto ao cartão de crédito sem anuidade, é importante que analise os fatores financeiros para que evite atrasos de faturas, já que os juros praticados no Brasil são bem elevados quanto a esse produto financeiro.

Certamente, realizar a troca de produtos tarifados por opções sem anuidades e tarifas sempre será viável dentro de um planejamento de finanças pessoais.