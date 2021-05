Cartões de Auxílio Emergencial Estadual são entregues em Mato Grosso 

Nesta quinta-feira, dia 06 de maio, foram entregues no estado do Mato Grosso os primeiros cartões de seu próprio Auxílio Emergencial. Assim, a entrega ocorreu em cerca de 10 municípios da região norte do estado. Além disso, a ação segue até amanhã, sendo realizada por meio do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ninton Borgato.

“Este programa do Estado vem ao encontro das necessidades de milhares de famílias que realmente precisam de apoio, pois estão em situação de vulnerabilidade por conta da pandemia. Graças a iniciativa da primeira-dama, Virgínia Mendes, juntamente com a equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), este auxílio foi viabilizado e conquistado para as famílias, e, com certeza, vai fazer a diferença na vida de todos”, relata Borgato.

Valores do benefício e orçamento do programa

De acordo com informações cedidas pelo Governo do estado, então, estima-se que o programa atenderá mais de 100 famílias. Dessa forma, elas receberão um valor de R$ 150 durante um período de 5 meses.

Ademais, a primeira parcela referente ao auxílio já deverá ser creditada aos participantes no próximo dia 08 de maio. Portanto, a intenção do programa é de atender famílias que possuam uma renda per capita de até R$ 70 e que tenham inscrição no programa Cadastro Único do Governo Federal.

Desse modo, acontecerá o investimento de aproximadamente R$ 75 milhões na ação, que se destinam a ajudar as famílias mais necessitadas residentes no estado. Foi a pedido da primeira dama Virginia Mendes ao governador Mauro Mendes que o programa se implementou.

Ademais, paralelamente ao auxílio, o Governo Estadual também promoveu a entrega de 400 mil cestas básicas para as famílias, por meio do projeto social Vem ser Mais Solidário. Ele também é comandado pela primeira-dama e se realiza a partir de parcerias entre associações locais, igrejas e prefeituras.

Prefeitura de Juara (MT) recebe os primeiros cartões do benefício Ser Família

Recentemente, a Secretaria de Assistência Social de Juara recebeu por meio da Secretaria Adjunta de Assistência Social do Estado, Salete Morockoski, cerca de 612 cartões do benefício Ser Família. Este programa social, por sua vez, busca auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica no estado do Mato Grosso.

Salete, foi recebida por Cida Félix, Secretária de Assistência Social e Trabalho do município de Juara e pela primeira-dama, Silvia Sirena.

O encontro teve a supervisão do então Tenente Coronel da PM, Elvis, que é o atual comandante do 8º Comando Regional da Região Noroeste de Mato. Dessa forma, o suporte do comandante teve a intenção de fornecer segurança no momento de entrega dos cartões, assim como vem se realizando em outros eventos ocorridos na região.

O que é o Programa Ser Família?

Durante este momento tão duro que a pandemia do novo coronavírus nos proporciona, o Governo Estadual de Mato Grosso lança o Programa Ser Família. Ele se dá por meio da Secretaria de Estado e Assistência Social com a finalidade de auxiliar as famílias durante este momento.

O auxílio irá abranger participantes que estejam em situação de pobreza e extrema pobreza, com inscrição no Cadastro Único e também participantes do Programa Bolsa Família.

Assim, será permitido somente a adesão de um benefício por família. Além disso, serão preferencialmente escolhidos, os conjuntos familiares que se encontram em situação de extrema pobreza.

O valor se direcionará prioritariamente à mulher para a aquisição de alimentos. Ademais, fica proibida sua utilização para compra de bebidas alcoólicas, cosméticos, combustíveis e produtos feitos a base de tabaco.

Governo do Mato Grosso realizará a entrega de mais 2 mil cartões do programa Ser Família nesta sexta-feira

Na próxima sexta-feira, 07 de maio, o Governo Estadual de Mato Grosso, realizará a entrega de cerca de mais 2103 cartões do Programa Assistencial Ser Família nos municípios de Acorizal, Jangada e Rosário Oeste.

“Este programa é de extrema importância neste momento delicado que estamos vivendo e estas famílias necessitam da ajuda do Estado. A primeira-dama, Virgínia Mendes, juntamente com a equipe da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, viabilizou o auxílio que fará diferença na vida destas famílias”, afirma César Miranda, Secretário de Desenvolvimento Econômico.

Dessa forma, no município de Acorizal serão entregues aproximadamente 711 cartões do auxílio. A cerimônia de entrega deve ocorrer a partir das 8h, no Ginásio Zezinho Gusmão.

Já em Jangada, serão 664 cartões, que estarão disponíveis para retirada nas instalações da Secretaria de Assistência Social do município. Dando fim a agenda desta semana, serão entregues 1728 cartões em Rosário Oeste, disponíveis no Cinema Municipal, localizado na Praça Manoel Loureiro.

Outros programas para além do Ser Família

Além do programa Ser Família, o estado de Mato Grosso conta com outros benefícios de assistência social para a sua população. São eles, portanto, o SER:

Família com o valor mensal será de R$ 100 com destinação a pessoas em situação de extrema pobreza, ou seja, de renda per capita menor que 1/3 do salário mínimo vigente.

com o valor mensal será de R$ 100 com destinação a pessoas em situação de extrema pobreza, ou seja, de renda per capita menor que 1/3 do salário mínimo vigente. Criança , o qual pretende atender famílias com crianças em idade escolar, ou seja, de até 12 anos. Dessa maneira, o valor será de R$ 120 por mês para uso único em compra de vestuário, bem como gêneros de primeira necessidade e materiais escolares. O cartão é único por família, independente do número de crianças.

, o qual pretende atender famílias com crianças em idade escolar, ou seja, de até 12 anos. Dessa maneira, o valor será de R$ 120 por mês para uso único em compra de vestuário, bem como gêneros de primeira necessidade e materiais escolares. O cartão é único por família, independente do número de crianças. Idoso com o valor de R$ 120 por mês, para maiores de 60 anos em condição de vulnerabilidade social se destinando à compra específica de medicamentos.

com o valor de R$ 120 por mês, para maiores de 60 anos em condição de vulnerabilidade social se destinando à compra específica de medicamentos. Inclusivo com o mesmo valor de R$ 120 mensais para pessoas com deficiência realizarem compra de alimentos e medicamentos.

com o mesmo valor de R$ 120 mensais para pessoas com deficiência realizarem compra de alimentos e medicamentos. Mulher para o atendimento de de mulheres vítimas de violência doméstica, em situação de medida protetiva, para custeio de moradia. Exatamente por esse motivo, então, que o valor será maior, podendo chegar ao máximo de um salário mínimo.

Todos esse programas se iniciam com “SER”, visto que, de acordo com o estado de Mato Grosso, “se sustenta em três grandes pilares: Superação, Esperança e Respeito”. Além disso, também representa “que somos todos SERES iguais, com direitos e deveres. E também carrega a importância do SERVIR, no sentido da doação ao próximo”.

Assim, os municípios do estado que podem contar com os benefícios são:

Gaúcha do Norte, Nossa Senhora do Livramento, Canabrava do Norte, Nobres, Poconé, Nova Brasilândia, Torixoreu, Paranatinga, Alto Araguaia, Santa Rita do Trivelato, São Félix do Araguaia, Primavera do Leste, Várzea Grande, Ribeirão Cascalheira, Poxoréu, General Carneiro, São Pedro da Cipa, Araguaiana, Dom Aquino, Juscimeira, Acorizal, Jangada e Campo Novo dos Parecis.