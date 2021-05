Casal é preso acusado de recrutar menores para fazer sexo em lives

Nesta quinta-feira (27), um casal, cujos nomes não foram divulgados, foi preso acusado de recrutar menores para participar de lives praticando sexo. O caso aconteceu em Santo Antônio de Jesus. De acordo com informações da polícia, homem, que tinha 22 anos, fazia sexo com as meninas, e sua esposa, de 18 anos, transmitia ao vivo em uma rede social.

Segundo as investigações, o casal possuía uma conta na rede social Instagram, na qual produzia lives de sexo explícito para os seus seguidores. A mulher era encarregada de recrutar as meninas. Em uma das filmagens, ocorrida no início de janeiro, o casal praticou sexo com uma garota de 13 anos. A dupla fornecia bebidas alcoólicas para as menores antes das gravações.

“A página ganhou forte divulgação na cidade e região, passando a ser distribuída em outras redes sociais. Representamos pela decretação da prisão preventiva do casal, que foi cumprida hoje. Outras adolescentes que participaram de outras lives já foram identificadas”, relatou o titular da 1ª DT de Santo Antônio de Jesus, delegado Adilson Ferreira.

Os dois foram autuados por estupro de vulnerável, por recrutar, filmar, contracenar e distribuir cenas de sexo com menores e por fornecer bebida alcoólica a menores de idade. “Os celulares dos dois foram apreendidos com autorização judicial e encaminhados à perícia, para extração do seu conteúdo”, disse o delegado.