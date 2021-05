Casas de Hogwarts: conheça as características de cada uma delas

Apresentado ao mundo em 26 de junho de 1997, o bruxo Harry Potter protagonizou uma franquia homônima de extremo sucesso, sendo considerada por muitos críticos um clássico infanto-juvenil moderno. Parte da popularidade da obra, fruto da fértil imaginação de J.K. Rowling, se dá pelo rico universo fantasioso onde é ambientada, com destaque para o Castelo de Hogwarts, um dos seus principais cenários.

Localizada no castelo mágico de mesmo nome, a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts foi fundada no século X, na Escócia, por quatro grandes bruxos: Godrico Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. Suas personalidades e critérios para admissão no ensino deram origem a quatro casas, conforme seus respectivos sobrenomes, para abrigar os novos estudantes.

Séculos depois, os alunos seriam encaminhados para uma das Casas através da decisão do Chapéu Seletor, um artefato mágico capaz de ler a ambição de um indivíduo. Seu julgamento, por vezes impreciso, levaria os estudantes para a Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal ou Sonserina, auxiliando no seu futuro ensino e desenvolvimento como bruxo.

Em ordem, os fundadores de Hogwarts: Godrico Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Salazar Slytherin. (Fonte: Harry Potter Wiki / Reprodução)Fonte: Harry Potter Wiki

Na obra, a perspectiva acaba por retratar com prioridade o cotidiano dos alunos da Grifinória, já que é a Casa dos protagonistas. Contudo, isso não diminui a qualidade das demais, que possuem histórias igualmente ricas e curiosas. Confira abaixo com qual você mais se identifica!

Grifinória

(Fonte: Miranda Moorhead, Adriano Camacho / Reprodução)Fonte: Miranda Moorhead, Adriano Camacho

Lar dos bravos e cavalheiros, a Grifinória ostenta em seu estandarte um orgulhoso leão, acompanhado das cores vermelho e amarelo-dourado. A Casa valoriza feitos de coragem e superação pessoal, que usualmente costumam ser realizados por altruísmo. Seus estudantes tendem a ser bastante aventureiros, mas se destacam, sobretudo, pela sua distinta lealdade.

Entretanto, os alunos da Grifinória também podem ser imprudentes nestes mesmos atos de bravura, muitas vezes por teimosia ou falta de melhor julgamento da situação — o que pode ser visto como egoísmo. Alvo Dumbledore, Harry Potter e Minerva McGonagall são alguns dos membros mais conhecidos da Casa.

Lufa-Lufa

(Fonte: Moogi, Adriano Camacho / Reprodução)Fonte: Moogi, Adriano Camacho

Os estudantes da Lufa-Lufa são dedicados, pacientes e honestos. Suas admiráveis características os tornam trabalhadores árduos e modestos, sendo receptivos para todos os demais tipos de bruxo.

Por outro lado, o excesso dessas qualidades também pode se tornar um ponto negativo: justamente por sua flexibilidade e compreensão, seus alunos podem ser complacentes e muito dependentes de outras pessoas, tornando-os ingênuos, por vezes.

O estandarte da Lufa-Lufa apresenta um vívido amarelo e preto como suas principais cores, com um astuto texugo como mascote. Seus membros mais conhecidos são Newt Scamander, Cedrico Diggory e Ninfadora Tonks.

Corvinal

(Fonte: Harry Potter Wiki, Adriano Camacho / Reprodução)Fonte: Harry Potter Wiki, Adriano Camacho

Os pertencentes à Corvinal se destacam por sua exímia inteligência. Nesse contexto, suas principais características são relacionadas à sabedoria, criatividade e personalidade única — o que garante uma certa excentricidade à Casa. Contudo, a valorização exacerbada do academicismo pode torná-los perfeccionistas, frios, insensíveis e demasiadamente críticos às outras Casas.

Um misterioso corvo (ou uma águia, conforme algumas representações), acompanhado das cores azul e bronze, compõem o estandarte da Corvinal. Entre seus membros mais populares, estão: Luna Lovegood, Gilderoy Lockhart e Garrick Olivaras. Curiosamente, Rowena Ravenclaw é a única entre os Quatro Fundadores de Hogwarts sem uma tradução regionalizada para seu nome.

Sonserina

(Fonte: Harry Potter Wiki, Adriano Camacho / Reprodução)Fonte: Harry Potter Wiki, Adriano Camacho

Possivelmente a Casa com a pior reputação, a Sonserina é bastante incompreendida por muitos leitores. Parte dessa fama é, de certa forma, justificável, já que ela abrigou alguns dos maiores bruxos das trevas enquanto ainda eram estudantes. Entretanto, muitos de seus membros possuem boas qualidades que redimem a má fama, tornando-os grandes alunos e líderes natos.

Os membros da Sonserina valorizam, sobretudo, a ambição e a busca pela grandeza. Por isso, estão sempre se dedicando para alcançar e expandir metas, se empenhando com inteligência em diversas áreas da magia. Por outro lado, essas qualidades também podem promover um senso de competição muito aflorado, tornando os estudantes da Sonserina presunçosos e egoístas.

Com uma imponente serpente como mascote, o estandarte da Sonserina é colorido com verde e prata. Alguns dos seus membros mais populares são Merlin, Tom Riddle, Draco Malfoy e Dolores Umbridge.

Grifinória sim… Sonserina não?

Ficou em dúvida entre quais das Casas você mais se identifica? Felizmente, apesar de não possuir uma ferramenta tão prática como o Chapéu Seletor, o site oficial Wizarding World (anteriormente conhecido como Pottermore) dispõe de um teste próprio para a seleção de casas, tipo de varinha e até mesmo o Feitiço do Patrono. E aí, qual é a sua casa preferida? Conte para a gente nos comentários!