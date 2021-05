Castigo congelante no ‘Big Brother Austrália’ viraliza na web

Teremos dinâmicas novas no “Big Brother Brasil 22”? O desejo dos fãs do reality é para que sim. Principalmente se a inspiração foi o “Big Brother” Austrália. Na atual edição do reality show gringo, um desafio tem chamado a atenção: os participantes podem apertar um botão no jardim que dá, aleatoriamente, um castigo ou um premio.

No vídeo que viralizou nesta semana, o confinado Daniel Hayes aperta e não pode pisar no chão, ou toda a casa será penalizada. O brother não demora a pisar na grama e todos os colegas vão parar numa piscina gelada, num frio de 7°C até que ele contasse até mil. E piora.

Em clima de brincadeira, Daniel começa a contar de meio em meio, para que ficassem mais tempos presos por lá. Os colegas parecem se divertir, apesar do perrengue. Mas teremos aí um novo participante para ser odiado?

Além dessa prova, chamada de “Big red button week” (semana do grande botão vermelho, em tradução livre), o programa australiano conta com algumas diferenças da versão brasileira, como a ausência de pay-per-view e o voto do público estar presente apenas na final. Ou seja, no decorrer das semanas os próprios brothers decidem quem irá sair da casa.

Aqui no país, os internautas se surpreenderam com a dinâmica, e pediram para que Boninho, diretor do reality, a também fizesse por aqui.