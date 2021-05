Catarinense

CATARINENSE: Ataque x Defesa! Chapecoense e Avaí decidem título nesta quarta



Chape precisa de uma vitória simples, enquanto Leão joga pelo empate

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 25 (AFI) – As armas já estão postas no gramado. Se a Chapecoense apostará no ataque, o Avaí usará a defesa para chegar ao título do Campeonato Catarinense. A finalíssima será nesta quarta-feira, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó.

Derrotada na Ressacada, por 2 a 1, a Chapecoense precisa de uma simples vitória, por ter melhor campanha, para se tornar bicampeã estadual. O Avaí, por sua vez, joga pelo empate para soltar o grito entalado na garganta.

Arena Condá receberá a finalíssima. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

NÚMEROS!

A Chapecoense está em sua sexta final seguida. O Avaí, com a vitória, chegou a 14 jogos sem derrota – dez vitórias e quatro empates. Essa é a quinta final entre Avaí e Chapecoense. O Avaí foi campeão em 2009 e 2019, enquanto a Chapecoense faturou os títulos de 1977 e 2017. No retrospecto geral, são 56 vitórias do Avaí, 60 triunfos da Chapecoense e 45 empates.



AO ATAQUE!

O técnico Mozart Santos apostará no melhor ataque do Estadual. A Chapecoense acumula 32 gols marcados, sendo que 14 foram anotados por Perotti. O atacante é o artilheiro do Catarinense e tem só dois gols a menos do que o rival Avaí ao longo de 2021.

Mozart aposta no ataque. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

“Acredito muito na atmosfera do entorno. Quando você cria um ambiente bom e positivo, o resultado fica mais próximo. Isso aconteceu com o título Brasileiro e Catarinense do ano passado. Todos confiavam e deu certo. Temos que acreditar e com pensamento forte”, disse Anderson Leite, autor do gol da Chapecoense em Florianópolis.

Mozart Santos poderá contar com a volta do volante Alan Santos, recuperado de uma entorse no joelho direito. Ele pode pegar a vaga de Léo Gomes. O atacante Bruno Silva, por outro lado, cumprirá suspensão após a expulsão ao fim do jogo de ida.



TUDO FECHADO!

O volante Marcos Serrato estará à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Recuperado de lesão, ele viajou com a delegação. O Avaí apostará no sistema defensivo para ser campeão.

Claudinei aposta na defesa. (Foto: Jamira Furlani / Avaí)

O Avaí, dono do maior número de vitórias (10) e do menor número de derrotas (2), também registra a melhor defesa do Estadual. Apenas sete gols tomados. O sistema defensivo do Avaí é formado por atletas experientes como Gledson (38 anos), Edilson (34), Alemão (30), Betão (37) e Diego Renan (31).