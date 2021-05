CATARINENSE: Chapecoense e Avaí confirma favoritismo e estão na final

Catarinense

CATARINENSE: Chapecoense e Avaí confirmam favoritismo e estão na final



Os dois times confirmaram o favoritismo na semifinal e disputarão o título a partir do próximo final de semana

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – Chapecoense e Avaí confirmaram o favoritismo nesta quarta-feira e garantiram vaga na decisão do Campeonato Catarinense 2021. Da dupla, o Avaí teve um pouco mais de trabalho e contou com gol do experiente Edílson para vencer fora de casa e confirmar a vaga na final.

À tarde, a Chapecoense recebeu o Marcílio Dias e empatou por 1 a 1 na Arena Condá, em Chapecó. A situação do time de Chapecó era muito confortável, pois já havia vencido o confronto de ida por 4 a 1 em Itajaí. Nathan abriu o placar para o time visitante, mas Perotti deixou tudo igual já nos acréscimos da etapa final.

Avaí confirmou vaga na final com vitória sobre o Brusque fora de casa

Quem também confirmou vaga foi o Avaí, que venceu o Brusque por 1 a 0 no estádio Augusto Bauer, em Brusque. O gol da classificação do Leão da Ilha veio em finalização de Edilson que desviou na marcação e enganou o goleiro. Os times haviam empatado o confronto de ida por 0 a 0, por isso, quem vencesse estaria na decisão.

A Federação Catarinense de Futebol (FCF) deve anunciar nesta quinta-feira as datas das finais do Campeonato Estadual.