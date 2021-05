CATARINENSE: Chapecoense na final? Avaí ou Brusque pegam a campeã?

Catarinense

CATARINENSE: Chapecoense na final? Avaí ou Brusque tentará parar a atual campeã?



Chape, como tem melhor campanha, poderá perder por até três gols de diferença que estará na final

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 18 (AFI) – As perguntas acima são pretensiosas? Ou você acredita que o Marcílio Dias terá força para derrubar a Chapecoense? O fato é que a atual campeã está muito perto de chegar à final do Campeonato catarinense. Na outra semifinal, tudo aberto entre Avaí e Brusque. Os dois jogos serão nesta quarta-feira com cobertura total do Placar Futebol Interior.

Chape está bem perto da final. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

Em Itajaí, a Chapecoense enfiou 4 a 1 no Marinheiro. Agora, na Arena Condá, em Chapecó, às 15h30, a Chape, como tem melhor campanha, poderá perder por até três gols de diferença que estará na final. Ao Marcílio Dias restará vencer por quatro ou mais gols. O classificado pegará Avaí ou Brusque.

ABERTO!

Na Ressacada, os rivais da Série B do Brasileirão empataram sem gols. A volta, no Augusto Bauer, será às 20h30. O Brusque precisa de um simples empate por ter melhor campanha. O Leão, enquanto isso, terá que vencer. O Avaí está fora da final desde 2019, quando faturou seu último título. Já o Brusque bateu na trave o ano passado e está na seca de conquistas desde 1992.

REGULAMENTO:

Na semifinal e na final serão jogos de ida e volta. Em caso de igualdade, o dono da melhor campanha levará vantagem em passar de passar e também no título.