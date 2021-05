CATARINENSE: Chapecoense se garante na final pela sexta vez seguida

Catarinense

CATARINENSE: Perotti faz aos 47 e Chapecoense está na final pela 6ª vez seguida



Dona de sete títulos, a Chapecoense, nesses últimos cinco anos, foi campeã em 2016, 2017 e 2020 e bateu na trave em 2018 e 2019

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 19 (AFI) – A Chapecoense decidirá o título do Campeonato Catarinense pela sexta vez seguida. Com gol de Perotti, aos 47 minutos do segundo tempo, o time do técnico Mozart Santos empatou com o Marcílio Dias, por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, e fez valer a vantagem construída no primeiro jogo (4 a 1 em Itajaí). Agora, a atual campeã irá esperar pelo vencedor de Brusque e Avaí que jogarão às 20h30 no Augusto Bauer.



SURPRESA?

No primeiro tempo, a Chapecoense começou em cima e acertou o travessão do Marcílio Dias logo aos 3 minutos em finalização de Anselmo Ramon. A resposta dos visitantes, no entanto, foi certeira. Aos 9 minutos, Nathan Ferreira recebeu cruzamento de Anderson Ligeiro e pegou de primeira para vencer o goleiro Tiepo.

Chapecoense está na final do Catarinense. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

Chapecoense e Marcílio Dias tentaram alguns arremates de longa distância e, apesar dos sustos, nada de gols. Fabinho ainda quase marcou aos 36 minutos, mas Victor Golas saiu bem e salvou o gol de empate.

POLÊMICA!

No segundo tempo houve polêmica aos 11 minutos. Léo Gomes deu carrinho dentro da área para tirar a bola, que resvalou em seu braço. O árbitro nada deu para irritação do Marcílio Dias que pediu pênalti.

Aos 47 minutos, o artilheiro Perotti deixou tudo igual. Esse foi o 14º gol dele no Estadual. A partida contou com cinco cartões amarelos, três da Chapecoense e dois do Marcílio Dias.