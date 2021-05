Causas Sociais: Dicas de filmes sobre o assunto 

As causas sociais são criadas e desenvolvidas visando combater um problema social, como dependência de drogas, poluição ambiental, racismo, violência contra a mulher, entre outros.

Ou seja, as causas sociais buscam atingir um objetivo social, proporcionando mudanças nas pessoas, através de uma mudança em ações, comportamentos e valores.

As causas sociais poderão aparecer em provas de vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por isso selecionamos dicas de filmes que abordam temas sociais, acompanhe o artigo e fique por dentro!

Dicas de filmes sobre causas sociais

Selecionamos diversas dicas de filmes sobre causas sociais, além disso, estudar por filmes tornou-se uma maneira alternativa na preparação para o Enem e vestibulares, confira abaixo.

Parasita (2019)

O filme aborda várias questões sociais na Coreia do Sul, mas que podem ser facilmente aplicadas para outras partes do planeta.

O longa conta a história de uma família Ki-taek que vive em situações precárias em um porão no subúrbio e todos os membros da família encontram-se desempregados.

No entanto, graças a indicação de um amigo, um dos filhos consegue um emprego em uma casa de uma família rica para dar aulas de inglês para filha mais velha.

Desse modo, a família Ki-taek passa a arquitetar um plano para que todos os membros da família consigam emprego na casa da família rica através de mentiras e segredos.

O filme busca abordar as diferenças de classes e como cada família consegue sobreviver em meio ao caos social e a fragilidade estão expostas.

Patch Adams – O amor é contagioso (1998)

O filme conta a história de Hunter Adams que após tentar suicidio decide se internar em um sanatório. Durante esse período, após ajudar muitos internos, ele decide virar médico e ao sair da reabilitação ingressa no curso de medicina.

No início da sua jornada acadêmica o jovem se utiliza se métodos nada convencionais para a época causando certo espanto nos colegas e professores.

O jovem Hunter Adams aposta em um tratamento mais próximo, visando proporcionar ao paciente mais alegria, mesmo que esteja passando por situações delicadas.

O filme demonstra que além dos tratamentos científicos, os pacientes internados em hospitais necessitam de dignidade e qualidade de vida.

Infiltrado na Klan (2018)

O filme conta a história de Ron Stallworth, um policial negro que no final da década de 70 consegue se infiltrar na Ku Klux Klan.

Baseado em uma história real, e mostra como o policial após meses de investigações conseguiu sabotar vários crimes.

A produção demonstra a questão do racismo e como ela continua presente na sociedade. Por isso a luta contra o racismo é uma causa social extremamente importante.

Erin Brockovich – Uma mulher de talento (2000)

O filme conta a história de Erin Brockovich, mãe de três filhos que trabalha em um escritório de advocacia e acaba descobrindo que a água da cidade está contaminando muitas pessoas e passa a trabalhar nesse caso.

O objetivo de Brockovich é conseguir uma indenização milionária da companhia responsável pelo abastecimento de água da cidade. A cinebiografia destaca a luta pelos e justiça para sociedade.

E então, gostou das dicas de filmes sobre causas sociais?

