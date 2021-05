Brasileiro

Série D: CBF altera data de estreia de tipo Mato-Grossense na competição



O União teve sua estreia contra o Porto Velho remarcada para o dia seis de junho, data de fundação do clube

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rondonópolis, MS, 20 (AFI) – A equipe do União-MS teve sua estreia na Série D adiada pela CBF. O confronto estava marcado para o dia cinco de junho, agora o jogo foi postergado para o dia seguinte, dia seis. O jogo será contra o Porto Velho-RO, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, às 15h (de MT).

Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis — Foto: Gil Gomes/União EC

FESTA NA ESTREIA

De acordo com a entidade, a mudança foi um pedido do clube. Com isso, o União estreia na Quarta Divisão nacional na data em que comemora 48 anos de sua fundação. o clube foi fundado no dia 6 de junho de 1973.

MONTAGEM DO ELENCO



O União segue preparando seu elenco para a estreia da competição, o time Mato-Grossense contratou o técnico Odil Soares no início da semana.

TABELA NA COMPETIÇÃO



A equipe está no Grupo A5 da competição, ao lado de Aparecidense-GO, Gama-DF, Goianésia-GO, Jaraguá-GO, Nova Mutum e o vencedor do confronto preliminar entre Real Ariquemes-RO e Brasiliense-DF.