CBF tentou Xavi, ex-meia do Barcelona, para ser auxiliar de Tite

CBF confirma que tentou ex-meia do Barcelona para ser auxiliar técnico de Tite



Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de janeiro, RJ, 18 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol – CBF – tentou, sem sucesso, a contratação de Xavi Hernández, ex-meia do Barcelona, para ser auxiliar técnico de Tite na seleção brasileira. A informação teria sido confirmada, inclusive, por Juninho Paulista, gerente da CBF, para o canal Fox Sports.

Não teria ocorrido o acordo entre as partes, mas fica claro que a CBF pensa em dar um suporte para Tite comandar a seleção. Mesmo porque seus auxiliares sempre são questionados. Cléber Xavier é seu auxiliar direto.

Há muito tempo se comenta da necessidade de Tite ter um auxiliar competente, bem como muitos críticos acham que sua renovação com a CBF foi emocional, após a eliminação nas quartas de final da Copa da Rússia.

Xavi Hernández dirige time no Catar, sede da Copa 2022

CATAR E GUARDIOLA

Ex-meia do Barcelona, Xavi atualmente comanda o Al-Sadd, do Catar, país-sede da Copa do Mundo de 2022. O espanhol Xavier Hernández Creus, mais conhecido como Xavi, atuava como meio-campista e sendo apontado como um dos melhores de sua época. Xavi era conhecido pelos seus passes, sua retenção de bola e seu posicionamento.

Antes de fazer carreira solo como técnico ele trabalhou como auxiliar de Pepe Guardiola, considerado um dos melhores técnicos do mundo e que dirige o Manchester City, campeão inglês da temporada 2020/2021 e finalista da Liga dos Campeões pela primeira vez. O seu adversário será o também inglês Chelsea, em jogo único marcado para Istambul, na Turquia.

