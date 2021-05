Ceará e Atlético-MG goleiam pela terceira rodada do Feminino A2

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO A2: Ceará e Atlético-MG goleiam pela terceira rodada



Sete partidas agitaram a terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2 neste sábado (29)

Publicado em 29/05/2021

por Samuel Garcia

Campinas, SP, 29 (AFI) – Sete partidas agitaram a terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2 neste sábado (29), envolvendo partidas dos Grupos A, B C e E. Destaques para as vitórias por goleada de Ceará, Real Ariquemes-RO e JC, além do triunfo do Altético-MG por 4 a 1 sobre o Mixto-MT.

DEVER DE CASA

Foto: Fernando Ferreira / Ceará SC

Equipes tradicionais no cenário brasileiro, Ceará e Atlético-MG fizeram o ‘dever de casa’ ao vencerem em seus domínios.

Jogando na Cidade do Vozão, o Ceará recebeu o Náutico e não quis saber de poupar, superando o Timbu pelo placar de 5 a 0 e pulando para nove pontos, com 100% de aproveitamento, na liderança do Grupo C.

Na partida que fechou os jogos do dia, pelo Grupo E, o Atlético-MG recebeu a equipe do Mixto-MT no Sesc Alterosas e em uma partida bem disputada no primeiro tempo, superou as adversárias pelo placar de 4 a 1. Com o resultado, o time mineiro chegou a nove pontos, também com 100% de aproveitamento, na liderança da chave.

GRUPO A



A rodada, que foi aberta com a vitória do UDA-AL por 4 a 0 sobre o Santos Dumont, contou com mais uma goleada no Grupo A, quando o Real Ariquemes recebeu o São Raimundo no Valerião e não tomou conhecimento do São Raimundo, superando os adversários por 5 a 0, chegando a nove pontos, com 100% de aproveitamento, liderando a chave de forma isolada.

Time que já aplicou duas goleadas no Brasileirão, o Esmac, que liderava o grupo, foi até Amazonas para encarar o Iranduba, no Carlos Zamith, e acabou empatando em 1 a 1 com as adversárias, ficando na segunda colocação, com sete pontos, seguido pelo próprio Iranduba, com cinco.

No Florestão, Assemurb e Oratório fizeram uma partida muito disputada e acabaram empatando em 2 a 2, seguindo sem saber o que é vitória até aqui. Com o resultado, Assemurb e Oratório dividem a quarta colocação, seguidos pelo São Raimundo, também com um ponto, porém atrás no saldo de gols.

GRUPO B

Pelo Grupo B, dois jogos alteraram o cenário da chave neste sábado. Jogando em casa, no Floro de Mendonça, o JC recebeu a equipe do Vitória e não tomou conhecimento das baianas, aplicando um placar de 4 a 1 e subindo para a vice-liderança do grupo, com seis pontos.

No outro jogo da chave, Tiradentes-PI e Paraíso empataram em 0 a 0 no Albertão. Com os resultados, o Fortaleza, que pega o Cefama neste domingo (30), às 15h, no Domingão, segue na ponta, com seis pontos, seguido por JC, também com seis, mas com um saldo de gols menor, Tiradentes com quatro, Cefama com três, Paraíso com dois e Vitória com um.

JOGOS DO INTERIOR

As equipes do interior entram em campo no domingo, ambas às 15h. Pelo Grupo F, a Ponte Preta recebe o América-MG, no estádio Moisés Lucarelli, em busca de sua primeira vitória. Até aqui, apenas dois empates. Enquanto que no Grupo D, o RB Bragantino visita o Fluminense, no estádio das Laranjeiras. Ambas as equipes estão com 100% de aproveitamento e prometem fazer um grande duelo valendo a liderança isolada do grupo.