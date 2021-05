Ceará x Bahia: data, hora e canal da final da Copa do Nordeste | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Ceará x Bahia jogam neste sábado (8), às 16h, na Arena Castelão, pelo segundo jogo da final da Copa do Nordeste. A partida será transmitida através do streaming NordesteFC, além do SBT, na TV aberta somente para o Nordeste e Foz Spotrs, na TV fechada.

O Bahia precisa reverter a vantagem que o Ceará conquistou no primeiro jogo, e com isso quebrar uma sequência ruim de resultados contra o Vozão. Há oito jogos que a vitória não vem quando as duas equipes se enfrentam, e a equipe baiana já perdeu duas finais de Copa de Nordeste para o time cearense, em 2020 e 2015.

A provável escalação do técnico Dado Cavalcanti deverá ser: Matheus Teixeira; Renan Guedes, Conti, Juninho e Matheus Bahia; Jonas (Lucas Araújo), Daniel e Thaciano; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

A partida deste sábado vale o título da Copa Nordeste. (Foto: Jhony Pinho/AGIF)



O Vozão tem a vantagem de só empatar nesta tarde para conseguir o terceiro título invicto da Copa do Nordeste. Com os principais jogadores poupados no meio de semana na Sul-Americana, o Ceará vai com força máxima para o duelo deste tarde.

Guto Ferreira deverá escalar o Ceará da seguinte forma: Richard, Gabriel Dias, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Oliveira, Pedro Naressi e Vina; Lima, Mendoza e Felipe Vizeu.

O Ceará tem a vantagem do empate para conquistar a Copa do Nordeste.



Ceará x Bahia: como e onde assistir AO VIVO na TV a final da Copa do Nordeste:

Localização da Arena Castelão, em Fortaleza.