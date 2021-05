Brasileiro

Ceará x Grêmio – Protagonistas ou coadjuvantes no Brasileirão?



Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 29 (AFI) – Sem Renato Gaúcho, mas com Tiago Nunes, o Grêmio inicia sua trajetória no Campeonato Brasileiro sendo uma incógnita. O primeiro jogo será diante do Ceará, neste domingo, às 16h, na Arena Castelão. O Vozão visa ao menos uma vaga na Sul-Americana na competição. Vale lembrar que o treinador gremista não estará no duelo, pois está com sintomas gripais.

O Ceará vive um momento delicado. O time alvinegro foi eliminado da Sul-Americana e perdeu a final estadual para seu arquirrival Fortaleza, diferente do Grêmio, que tem a melhor campanha no torneio continental e foi campeão gaúcho.

COMO VEM O VOZÃO?

O Ceará quer usar o Campeonato Brasileiro como um recomeço. O time alvinegro passou por duas decepções recentemente. O técnico Guto Ferreira aposta no torneio nacional para dar a volta por cima e buscar novamente um vaga em um torneio internacional.

O treinador não poderá contar com Steven Mendoza, suspenso preventivamente por 30 dias por uma confusão na Copa do Nordeste. Já Lima é dúvida. Ele saiu contundido da derrota para o Jorge Wilstermann por 1 a 0 e poderá ser preservado.

Ceará e Grêmio se enfrentam neste domingo

Caso Lima seja vetado, a expectativa é que Yony González assuma a função no meio de campo ao lado de Jorginho e Vina, com Jael isolado no setor ofensivo. Existe possibilidade ainda de Guto começar com Cleber no setor ofensivo e Sobral no meio de campo. A escalação será definida apenas minutos antes da bola rolar.

“Estou tentando passar as dificuldades que nós vivenciamos. Fizemos um jogo muito abaixo na Sul-Americana, mas temos que tirar proveito disso para entrar fortes no Campeonato Brasileiro. É um torneio longo, tudo pode acontecer. Estamos preparados para realizar uma grande competição”, falou o treinador.

E O TRICOLOR?

Evandro Fornari, auxiliar técnico, comandará o time no jogo contra o Ceará. Tiago Nunes não viajará por apresentar sintomas gripais. O Departamento Médico vetou o treinador mesmo apresentando exame PCR negativo para Covid-19.

O lateral Rafinha e os atacantes Diego Souza, Ferreira e Luiz Fernando não estão à disposição para o confronto, já que testaram positivo para Covid-19 na última sexta-feira e cumprem isolamento, assim como o preparador de goleiros Mauri Lima.

“A gente vem se reforçando bastante e vamos brigar de igual pra igual. Dentro de campo, é onze contra onze e não é porque Palmeiras e Flamengo vêm ganhando nas últimas temporadas que a gente não pode chegar e ganhar deles também. Tem muitas equipes que vão brigar pelo título, inclusive o Atlético-MG, que está se reforçando bem. Estamos juntos no páreo e montando uma equipe forte. Tenho certeza que vamos brigar pelo título, vamos disputar lá em cima na tabela. Domingo, contra o Ceará, já começa porque eles têm uma equipe muito boa e a disputa já inicia nesse jogo”, disse Thiago Santos.