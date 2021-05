CEARENSE: Ceará faz 5 e vai à semifinal; Fortaleza também goleia

Cearense

CEARENSE: Ceará faz 5 a 2 e garante vaga na semifinal; Fortaleza também goleia



Com a goleada o Ceará terminou em terceiro lugar com 13 pontos, seguido pelo Atlético

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – Os quatro jogos da sétima e última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense foram disputados na tarde desta segunda-feira. Com goleada por 5 a 2 diante do Atlético, o Ceará conquistou uma das vagas restantes, assim como o adversário, que contou com derrota do Pacajus. O Fortaleza, que já estava classificado, goleou por 6 a 0.

TODOS OS ESTADUAIS



O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

Foto: Fernando Ferreira / Ceará SC

OS JOGOS



Com a goleada o Ceará terminou em terceiro lugar com 13 pontos, seguido pelo Atlético, quarto colocado com 11. Na quinta colocação ficou o Pacajus, com nove pontos, pois foi derrotado pelo Ferroviário por 2 a 1. O Ferrão ficou em segundo lugar com 17 pontos.

Na liderança, aparece o Fortaleza, também com 17 pontos após goleada por 6 a 0 diante do Icasa, sétimo colocado com três pontos. Na outra partida, Caucaia e Crato ficaram no empate por 3 a 3.

SEMIFINAIS

Na semifinais, o Fortaleza vai receber o Atlético, enquanto o Ferroviário joga em casa diante do Ceará. As semifinais serão com confronto único com mando de campo para o clube de melhor campanha na segunda fase. A final também terá jogo único e no caso de empate, a definição será para o clube de melhor campanha.