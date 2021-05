CEARENSE: Fortaleza empata com Ceará e é tricampeão invicto

Cearense

CEARENSE: Em jogo brigado, Fortaleza empata com Ceará e é tricampeão invicto



Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 23 (AFI) – O Fortaleza é tricampeão cearense! Na tarde deste domingo, o Leão fez o Clássico-Rei diante do Ceará, no Castelão, e empatou sem gols na final única do Campeonato Cearense, sendo campeão invicto, uma vez que tinha a vantagem por ter a melhor campanha da fase classificatória.

Com esses três títulos seguidos (2019, 2020 e 2021), o Fortaleza chegou a 44 títulos estaduais em sua história, colando justamente no rival Ceará, que tem 45. As últimas conquistas do alvinegro foram em 2017 e 2018.

O JOGO

O primeiro tempo não contou com muitas chances e o jogo, como o esperado, foi brigado. O Ceará chegou com perigo só aos 25 minutos, na tentativa de gol olímpico de Jorginho, mas Felipe Alves salvou.

Depois, Jorginho invadiu a área e foi derrubado. O árbitro marcou pênaltis, mas foi chamado pelo VAR e cancelou a marcação. O Fortaleza, por ter a vantagem do empate, não se arriscou muito e, com isso, também não criou.

Foto: Felipe Santos / Ceará SC

SEGUNDO TEMPO

Logo nos primeiros segundos da etapa final, o Fortaleza chegou bem. David chutou de primeira para boa defesa de Richard e, no rebote, Wellington Paulista finalizou para fora. Apesar de movimentado e nervoso, as chances não apareceram. O Ceará se pôs ao ataque enquanto o Fortaleza esperava um bom contra-ataque para matar o jogo.

Nos minutos, finais, o Ceará chegou com perigo com Saulo. Ele foi acionado dentro da área, mas a zaga travou o chute bem na hora. Depois o setor defensivo completou mandando para escanteio. Apesar da tentativa, o Ceará não conseguiu o gol e o Fortaleza foi campeão.