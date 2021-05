Ceni brinca, diz que Gabigol ‘gosta de reclamar’ e exalta postura diferente como capitão

O Flamengo saiu do Maracanã com uma sonora goleada por 4 a 1 sobre o Volta Redonda e a vaga na final do Campeonato Carioca. Mas o grande vencedor da partida foi o atacante Gabigol, capitão rubro-negro na noite, com dois gols e elogios de Rogério Ceni. O treinador exaltou o poder de finalização do atleta e sua entrega.

“Trabalho com ele todos os dias, ele gosta de trabalhar finalização. Às vezes, trabalho com ele 10, 15, 20 finalizações depois do treino, porque ele já tem esse talento e aprimorando, repetindo é a melhor maneira de evoluir. Onde ele vai chegar? É onde ele estiver disposto a se entregar”, disse.

“Ele está em um lugar fantástico e pode progredir cada vez mais, com mais gols, mais história, mais títulos. Vai depender dele. Gostei dele como capitão do time, apesar de jovem, mostrou uma seriedade, uma postura bacana”, completou.

Quando foi substituído, Gabigol brincou com o treinador, como se estivesse reclamando de ser substituído. Na coletiva, Ceni brincou novamente com o camisa 9 e ainda falou sobre sua atuação como capitão.

“Como ele gosta de reclamar todos os dias, em um bom sentido, eu fiquei feliz. Acho que ele se sentiu ainda mais importante com a braçadeira de capitão, fez os gols. Ele está sempre querendo jogar. É jovem, 24 anos. Hoje, resolvemos poupar um pouquinho e dar um treinamento para os mais experientes”, declarou.

“O Gabi tem uma sede de jogo e, hoje, teve uma postura diferente de jogo com a faixa de capitão. Isso foi o mais importante. Ele jogou uns 70 minutos e a gente já poupa um pouco ele para terça”, avaliou.

Outro atacante da equipe e dupla de Gabi na goleada, Pedro também foi assunto para Ceni, que repetiu que o atacante é um de seus titulares.

“O Pedro, eu considero um dos 11 titulares. Dos últimos cinco jogos, entrou em três. Hoje, além da assistência, teve boas chances de finalização. Uma pena, bola na trave, quase entrou. São dois jogadores talentosos, de características diferentes e que temos prazer de ter no elenco do Flamengo”, afirmou.