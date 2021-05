Ceni confirma Gerson fora de jogo da Libertadores e garante voltas de Filipe Luis e Gabigol

O Flamengo saiu do Raulino de Oliveira com uma ampla vantagem sobre o Volta Redonda na semifinal do Campeonato Carioca. Mas, na entrevista após a partida, o técnico Rogério Ceni confirmou a notícia que os torcedores não queriam ouvir: Gerson está fora do jogo contra a LDU, pela Conmebol Libertadores.

“Gerson tem um edema na posterior da coxa. Para esta partida não vai estar presente com a gente. Poderia até deixar para o DM responder, mas é uma lesão leve, acredito que em breve vai estar com a gente”, disse.

“Difícil substituir, mas temos jogadores que hoje trabalharam. Seguramos o Diego. Vamos achar uma maneira e analisar bem a LDU, diferente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária”, completou.

Além do volante, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Caio, que já vinha sendo desfalque nas últimas semanas e que não se recuperou a tempo para o duelo.

Por outro lado, Ceni confirmou que a dupla Filipe Luís e Gabigol, fora da lista de relacionados do jogo deste sábado (1°), estará de volta ao time na partida em Quito.

“Esse planejamento no começo do ano, mesmo com a perda momentânea do Gerson, que desfalca a gente no próximo jogo, vai deixando os jogadores com desejo de jogar, condição física boa. Conseguimos segurar alguns jogadores”, afirmou.

“O Filipe Luis e o Gabriel ficaram treinando no CT. Isso ajuda bastante a termos o time fisicamente inteiro, independente de nomes”, finalizou.