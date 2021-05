Ceni confirma que Gerson desfalca Flamengo na Libertadores

​​​​​​​Rogério Ceni não fez mistério e confirmou que o Flamengo não vai poder contar com Gerson no jogo contra a LDU, terça-feira, em Quito, pela Libertadores. O volante tem lesão na coxa esquerda.

A partir deste domingo, o técnico do Flamengo vai pensar em soluções para o time. Ele tem João Gomes e Hugo Moura como possibilidades. Outra alternativa é utilizar Willian Arão como volante.

“Gerson tem um edema na posterior da coxa. Para esta partida não vai estar presente com a gente. Poderia até deixar para o DM responder, mas é uma lesão leve, acredito que em breve vai estar com a gente. Difícil substituir, mas temos jogadores que hoje trabalharam. Seguramos o Diego. Vamos achar uma maneira e analisar bem a LDU, diferente da maneira que ele joga, mas alguém que possa fazer a função necessária”, declarou Rogério Ceni, neste sábado, após vitória sobre o Volta Redonda, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Ceni rodou o elenco contra o Volta Redonda e preservou alguns titulares, de olho na sequência da temporada. O técnico indica que vai repetir a estratégia mais vezes.

“Em determinados momentos vamos fazer trocas, alterações de um jogo para outro. Vamos jogar com uma equipe mesclada e vamos conseguir bons resultados. É importante para jogadores como Michael e Vitinho. Michael fez duas jogadas com assistência para gol. Observamos jovens como Hugo Moura, que entrou hoje, o João Gomes fez boa partida. Matheuzinho e Renê vêm jogando mais. Isso serve para que eles tenham ritmo de jogo e, para no momento em que precisarmos, eles estejam prontos para fazer bons jogos como fizeram hoje”, acrescentou.

Com a vitória sobre o Volta Redonda, o Flamengo encaminhou a vaga para a final do Carioca e volta a se concentrar na Libertadores. Na terça-feira, o Rubro-Negro enfrenta a LDU, em Quito.