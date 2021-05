Central e Vitória são rebaixados no Campeonato Pernambucano

Pernambucano

PERNAMBUCANO: Central e Vitória são rebaixados; Sete de Setembro se salva



Com os resultados, o Sete de Setembro se salvou e segue na elite, enquanto Vitória e Central foram rebaixados

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – A terceira e última rodada do Quadrangular do Rebaixamento do Campeonato Pernambucano foi disputada na tarde desta segunda-feira (17), quando foram disputadas duas partidas. Com os resultados, o Sete de Setembro se salvou e segue na elite, enquanto Vitória e Central foram rebaixados.

OS JOGOS

Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press

Já garantido na elite do Pernambucano em 2022, o Retrô recebeu o Sete de Setembro no Arruda e foi derrotado pelo placar de 1 a 0.

Precisando vencer para se manter na elite, o Sete foi para o ataque e superou os adversários com um gol de Diogo Capela, aos dois minutos de jogo, terminando o quadrangular na segunda colocação, com cinco pontos.

Na outra partida, no Lacerdão, o Central recebeu o Vitória e não conseguiu fazer o dever de casa. Melhor desde o apito inicial, o Vitória venceu com gols de Carlos Caaporã, aos 29 do primeiro tempo e Leozinho, aos 18 do segundo, mas não conseguiu se salvar do rebaixamento, terminando em terceiro, com quatro pontos, enquanto o Central fechou com um ponto, na lanterna.

CENÁRIO

Com os rebaixados definidos, o Campeonato Pernambucano agora aguarda para descobrir quem será seu campeão. No jogo de ida da final, Sport e Náutico empataram em 1 a 1 na Arena Pernambuco e definirão o campeão no próximo domingo (23).