Central-PE dispensa todo o elenco a 15 dias da estreia na Série D

Brasileiro

Time da Série D dispensa todo o elenco a 15 dias da estreia



Entretanto, o clube pode recontratar alguns, dependendo da avaliação da nova comissão técnica

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Caruaru, PE, 20 (AFI) – Pressionado após o rebaixamento no Campeonato Pernambucano, o Central tomou uma decisão drástica. A 15 dias da estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, a diretoria liberou todos os jogadores, informação dada pelo supervisor de futebol Adrinaldo Barbosa.

Entretanto, o clube pode recontratar alguns, dependendo da avaliação da nova comissão técnica, que terá no comando o ex-jogador Júnior Baiano, que será apresentado ainda nesta quinta-feira. O comitê gestor que auxiliou o clube no futebol também está de saída.

REFORÇO

Se muitos estão de saída, um novo reforço foi acertado. Trata-se do meia Matheus Rosa, de 24 anos, campeão pernambucano pelo Salgueiro.

PRESSÃO

No dia seguinte ao rebaixamento, o estádio Lacerdão amanheceu pichado pela torcida, que não poupou críticas.

Dentre as palavras que foram escritas em um dos portões do estádio, foram vistas: ‘Vocês não merece o Central’, ‘Ladrão’, ‘Safado’, ‘Alexandre FD*’, entre outros.

SÉRIE D

O Central se prepara para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia será em 05 de junho, diante do América-RN, fora de casa, às 15h, na Arena das Dunas, em Natal, pelo Grupo C da competição nacional.