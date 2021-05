Chapecoense encaminha acerto com ex-treinador da Ponte Preta

Brasileiro

Chapecoense encaminha acerto com Jorginho, ex-Ponte Preta



Jorginho virou opção da diretoria após Felipão recusar investida e Argel Fuchs não ter sido nome de consenso entre os dirigentes

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 29 (AFI) – A Chapecoense deve oficializar nas próximas horas ou no máximo até domingo a noite a contratação do técnico Jorginho para a dirigir o time no Campeonato Brasileiro. As conversas estão adiantadas, faltando apenas alguns detalhes em relação ao tempo do contrato.

Jorginho virou opção da diretoria após Felipão recusar investida e Argel Fuchs não ter sido nome de consenso entre os dirigentes. Recentemente ele deixou o Atlético-GO, onde fazia campanha razoável, apesar da eliminação na semifinal do Campeonato Goiano e a campanha irregular na Sul-Americana.

Jorginho deve ser anunciado pela Chapecoense

O treinador terá a missão de recuperar o astral do time, que na última semana foi vice-campeão Catarinense – perdeu para o Avaí na decisão. Resultado que inclusive culminou na demissão do técnico Mozart.

O provável novo treinador da Chapeocense tem 56 anos e nos últimos anos acumulou passagens por times tradicionais, como Coritiba, Vasco e Bahia. Em 2013 fez seu melhor trabalho profissional na Ponte Preta, quando levou o time do interior paulista à final da Copa Sul-Americana.

Ainda sem treinador, a Chapecoense volta a campo neste domingo para enfrentar o RB Bragantino às 18h15, na Arena Condá, em Chapécó, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.