Chapecoense fica perto de contratar atacante Diego Gonçalves

Brasileiro

Chapecoense fica perto de contratar atacante de clube do Paulistão



Em 14 jogos, Diego Gonçalves anotou três gols pelo Mirassol

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 27 (AFI) – A Chapecoense deve anunciar, nos próximos dias, a contratação do atacante Diego Gonçalves, que jogou o Paulistão pelo Mirassol. O jogador de 26 anos deverá ser emprestado pelos paulistas até o fim do ano.

Em 14 jogos, Diego Gonçalves anotou três gols pelo Mirassol. Revelado pelo Fluminense, ele se destacou mesmo na Portuguesa, em 2015 e 2016, sendo contratado pelo Internacional. Depois passou por Paraná, Londrina, Ferroviária, Botafogo-SP, além do futebol japonês e português. Em 2020, fez 48 jogos no Figueirense e marcou 11 gols.



A caminho da Chapecoense. (Foto: Marcos Freitas/Mirassol)

INSATISFEITO!

O técnico Mozart Santos assumiu a responsabilidade pelo vice da Chapecoense no Campeonato Catarinense – empatou por 1 a 1 em Chapecó após ter perdido de 2 a 1 para o Avaí em Florianópolis. Mesmo diante da insatisfação da torcida, o treinador pediu para seguir com o trabalho e já projetou a estreia no Brasileirão.

“Não conseguimos desempenhar o que eu entendo como futebol. A responsabilidade é minha. Eu encaro de cabeça erguida, olho no olho. Não é do meu feitio pedir demissão. Sigo acreditando no meu trabalho. Estou de peito aberto para absorver os golpes. Vou continuar trabalhando, como sempre faço. Essa decisão não cabe a mim, cabe ao clube. Entendo a insatisfação da imprensa e da torcida, mas eu estou mais insatisfeito. Agora temos que nos preparar para o Brasileiro”, argumentou o comandante.

FOCO!

Sem tempo para respirar, a Chapecoense já se prepara para a estreia no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino no domingo, às 18h15, na Arena Condá, em Chapecó. O clube catarinense chega respaldado pelo título da Série B em 2020.

“Eu tinha convicção que conseguiríamos reverter o resultado aqui. Jogando domingo e quarta não tinha como fazer qualquer alteração tática. Temos que virar essa página. É duro digerir o resultado, mas no domingo já temos o Red Bull Bragantino, um dos melhores times do Brasil”, seguiu Mozart.